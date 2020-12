Expertul Nicu Popescu este „surprins” de reacțiile oficialilor ruși la declarațiile Maiei Sandu

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

2. La 17 mai 2010 Președinții Dmitri Medvedev și Viktor Ianukovici, într-o declarație comună, au sprijinit ideea transformării operațiunii ruse de menținere a păcii într-o misiune internațională civilă sub egida OSCE. Deci această poziție este atât poziția Moldovei, cât și poziția Rusiei și, evident, a altor mediatori.

"1. Tot ce a spus Maia Sandu este o reiterare fidelă a poziției Republicii Moldova și, practic, a tuturor președinților și guvernelor Republicii Moldova: întotdeauna s-a insistat pe retragerea GOTR. Din 2003, Republica Moldova a insistat întotdeauna pe transformarea misiunii de menținere a păcii din regiunea transnistreană într-o misiune civilă internațională de monitorizare. În fiecare an, la ministeriala OSCE, Moldova a reiterat aceste poziții. Evident, și Federația Rusă știe acest lucru.

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

