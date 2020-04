Explicația „tehnocrată” de ce sistemul medical nu are echipamente: „200 de state caută aceleași produse”

„Eu nu cred că ieșirea tânărului a fost un lucru rău. Mai curând eu cred că a fost un lucru bun. Chiar nu cred că cineva l-a aminințat cu concedierea. Atunci când tânărul a vorbit despre măști. Noi din start am vorbit că tot ce a fost posibil de cumpărat la etapele inițiale a fost procurat, chiar și s-a produs. Noi nu am spus că medicii noștri au cele mai bune echipamente și cele mai bune măști. Dar că au minimul necesar, ca respectând procedurile și protocoalele medicale și să se protejeze.

Noi o ținem pe-a noastră – nu putem. Am încălca o cutumă respectată în popor. Așa că de Guvernul Chicu vom vorbi de acum încolo numai de bine, pentru că de joi, 9 aprilie 2020, Guvernul Chicu este mort.

Horoscop 14 Aprilie 2020, ora: 06:46

Iata horoscopul zilei de azi MARTI 14 APRILIE 2020; luptele de putere sunt la ordinea zilei azi din cauza tensiunii create de cuadratura dintre Soarele aflat in ultima sa saptamana in Berbec pe acest an si impozantul Pluto, planeta renasterii, a distrugerii pentru crearea unui nou inceput. Nu...