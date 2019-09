Explicaţia analiştilor pentru atacul terorist asupra ambasadei României. Ce ar urmări talibanii

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

O întrebare dificilă pusă de un prieten din Chişinău. Primul răspuns care mi-a venit: nu ştiu, mai întreb. Şi am întrebat, răspunsul a fost: niciuna dintre cele două. Însă minciunile moldoveniste continuă să se răspândească în paralel cu raţionamentele perverse....

Blocul ACUM continuă să opteze pentru un procuror european, însă socialiştii sunt categoric împotrivă. Procurorul general are acces la secretul de stat, iar o persoană care nu deţine cetăţenia Republicii Moldova nu poate să aibă acces la secretele de stat – acesta...

Am aflat din presă despre un caz ieșit din comun, dar care are semnificații uriașe, ne informează liderul PPDA, Ministrul de Interne Andrei Năstase.

„Atributiile pentru coordonarea politicilor in domeniul energetic apartine Guvernului sau mai exact Ministerului Economiei si Infrastructurii. Cum arata aceasta in practica?”, se întreabă analistul politic Dionis Cenușă.

Doamnă premier Maia Sandu, Am aflat cu stupoare ca președintele pro-rus Igor Dodon a anunțat în presa germană că are deja pregătit un proiect de „statut special” pentru regiunea transnistreană. Cu siguranță ați văzut și dumneavoastră știrea aceasta și interviul...

SUA şi talibanii tocmai au încheiat un proiect de acord după un an de negocieri în Qatar, care urmează să fie prezentat în detaliu şi aprobat de Donald Trump. Potrivit primelor elemente făcute publice, el prevede o retragere iniţială, în termen de 135 de zile, din cinci baze în care armata SUA este prezentă. La finalul acestei prime etape, 8.600 de militari americani vor rămâne în Afganistan, faţă de între 13.000 şi 14.000 de militari în prezent.

Iulian Fota, analist militar: “Rămâne să vedem cine a comis atentatul pentru că ar putea avea o relevanţă aparte în acest caz, dacă el devine sau poate fi legat de negocierile recente pe care americanii le-au dus cu talibanii în special pentru identificarea unei posibile soluţii de stabilizare a situaţiei în Afganistan. E prima dată când văd o ambasadă a noastră în ultimii 30 de ani devenind ţintă pentru atentatori şi într-adevăr asta ar crea o situaţie de securitate aparte atât pentru corpul diplomatic, cât şi pentru noi ca ţară. Asta poate să arate că am intrat pe radar ceea ce noi n-am fost până acum şi chiar în perioade mult mai dificile, mult mai grele”

Gabriel Leş, ministrul Apărării: “Ceea ce ştiu să vă spun la acest moment, în urma legăturii telefonice pe care am avut-o cu doamna ministru Ramona Mănescu, este ca încercăm sa îl transferăm cât mai curând posibil în funcţie de evolutia stării de sanatate, pe românul nostru”

