EXPLOZIA de pe bulevardul Moscovei /// Deciziile luate în cadrul ședinței Comisiei pentru situații excepționale

Trei persoane, printre care și un minor, au decedat în urma unei explozii produse, în seara zilei de 6 octombrie, într-un bloc locativ de pe bulevardul Moscovei, 11/5 din municipiul Chișinău.



UPDATE 09:20 Guvernul anunță că salvatorii lucrează în condiții foarte complicate ca să vadă dacă mai există persoane sub dărâmături. „Este necesară o expertiză profesionistă ca să vedem când și în ce condiții locatarii vor putea reveni la apartamentele lor. Trebuie restabilite rețelele inginerești și întărită sau reconstruită clădirea. Între timp, am solicitat ca cei rămași fără casă să fie cazați în secțiile de reabilitare, de ce nu, ale fostului spital CFM, unde am văzut că există condiții bune”, se arată în comunicatul premierului Pavel Filip.

Peval Filip a prezentat, din numele Guvernului, condoleanțe apropiaților celor decedați. „Pe măsură ce estimăm pierderile, vom veni rapid cu ajutoare financiare pentru cei afectați”, a adăugat prim-ministrul, mulțumind celor care s-au implicat.





Alte șase persoane rănite au fost duse la spital cu diverse traumatisme, inclusiv un angajat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), transmite IPN.

Deflagrația a afectat mai multe apartamente de la etajele 14,15,16 și 17 din scara cu numărul 6 a blocului locativ. În cadrul intervenției la fața locului, la etajul 14, au fost găsite corpurile neînsuflețite a două persoane, inclusiv a unui minor, iar în urma leziunilor obținute, un bărbat de 77 de ani a decedat la spital.

La fața locului IGSU a instituit o celulă de criză. Locatarii au fost evacuați. Pentru intervenție au fost antrenate 16 unități de tehnică specială și aproape 100 de salvatori și pompieri.

Pentru stabilirea circumstanțelor deflagrației activează organele de drept. Grupul de psihologi al IGSU acordă asistență psihologică sinistraților. Salvatorii și pompierii efectuează lucrări de deblocare și căutare în interiorul clădirii.

Guvernul a convocat ședința Comisiei pentru situații excepționale.

Sursa: Radiochisinau.md