Explozia din Rusia | Meteorolog, despre deplasarea norului RADIOACTIV spre Europa: Greu de spus dacă am scăpat

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Un politician francez a fost ironizat pe reţelele de socializare după ce a trucat o fotografie făcută în masivul Mont-Blanc, pentru ca ascensiunea pe vârful îngheţat Aiguille d'Argentière să pară mai periculoasă, scrie The Guardian. Deputatul Eric Woerth a...

Începând de acest an, Guvernul declară ziua de 23 august ziua comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare.

Meteorolog: Exact, întrebarea este cât de departe pot ajunge aceste particule, aceste resturi radioactive dispersate în atmosferă. Vă pot prezenta un grafic care arată cum este vremea în acest moment. Și în urmă cu câteva zile situația meteo era similară. Vă uitați acum la o hartă care arată presiunea atmosferică ridicată și cea joasă, direcția vântului și puterea cu care bate. Am avut presiune ridicată, ceea ce înseamnă că intensitatea cu care a bătut vântul în întreaga regiune a fost slabă, că tot ceea ce este în atmosferă acum este împins spre nord. Vântul bate în sensul acelor de ceasornic. Când ai acest cer senin, fără vânt deasupra locului în care a avut loc explozia, înseamnă că acești curenți vor împinge particulele eliberate în atmosferă spre nord, nord-est. Practic, vântul împinge tot ce s-ar fi ridcat în atmosferă înapoi spre Rusia. Deci tot ce a ajuns în atmosferă în zilele de după accident se duce în acea zonă.

