Explozie care a vizat turişti în apropierea piramidelor din Egipt. 17 răniți

Cel puţin 17 persoane, originare din Egipt şi Africa de Sud, au fost rănite duminică într-o explozie care a vizat un autocar cu turişti în apropierea celebrelor piramide egiptene din complexul Gizeh, au anunţat surse de securitate şi medicale egiptene, relatează AFP, citată de Agerpres.

Un dispozitiv explozibil a fost detonat la trecerea unui autocar cu turişti. Imagini de la locul exploziei postate pe reţele de socializare arată autocarul avariat şi resturi din acesta împrăştiate pe drum.





#BREAKING: An explosion has targeted a tourist bus close to the Great Pyramid of Giza in Egypt; 16 injured pic.twitter.com/jju6thWtiW