Exportator: În Rusia cresc enorm de mult investițiile în livezi superintensive de măr, trebuie să ne orientăm și spre alte piețe

Geografia exporturilor de mere moldovenești nu este tocmai vastă. De obicei, circa 90% din merele exportate ajungeau pe piața rusă. Cu toate acestea, investițiile de milioane făcute de producătorii ruși, dar și subvențiile acordate au făcut ca în Rusia să fie înființate tot mai multe livezi.

Astfel, potrivit datelor oficiale oferite de ministerul agriculturii din Rusia, doar în 2019 producătorii au înființat 18,1 mii de hectare de plantații perene, ceea ce a fost rezultatul maxim din istoria modernă. Aceștia au optat pentru livezi superintensive, care deja în următorii ani vor intra pe rod.

Acești factori stimulează tot mai mulți producători și exportatori autohtoni să se orienteze spre alte piețe unde ar putea comercializa merele.

„Până acum, am exportat mere în România, Polonia, Estonia, Rusia și Belarus. La moment, ne orientăm mai mult spre țările din Orient, cum ar fi Egipt sau Bangladesh și Emiratele Arabe Unite. Totodată, am transmis mostre în Olanda, Marea Britanie, Spania și Franța. Ne orientăm spre acele piețe care ar putea oferi cele mai bune prețuri, însă pentru aceasta trebuie să producem calitativ. În Federația Rusă cresc investițiile enorm de mult în livezi superintensive, țara se orientează spre autoaprovizionare. Astfel, producătorii ruși, încetul cu încetul, ocupă acel segment al pieței care aparținea exportatorilor de mere”, a menționat pentru Agrobiznes Vitalie Caimacan, producător și exportator de mere.

Potrivit lui, ar fi timpul ca producătorii autohtoni să se orienteze mai mult spre alte piețe de desfacere, pentru a avea o alternativă.

„Dacă până acum sezonul de comercializare era din noiembrie până în iulie, în acest an am exportat doar câteva camioane în Rusia. Exporturile au fost amânate cu două luni. Pe piață deja au apărut foarte multe mere produse în Rusia. Dacă e să comparăm, în acest sezon am exportat pe piața rusă de aproximativ 5 ori mai puțin decât în anii precedenți. Având producție locală, această nu trebuie devamată, plus, livezile sunt performante, după tehnologii italiene, astfel merele moldovenești ajung a fi mai puțin competitive”.

Experții din domeniu susțin că în aproximativ 5 ani, producătorii moldoveni ar putea să aibă mult mai puțin loc pe piața rusă.

„Cea mai mare problemă, la moment, este lipsa infrasctructurii post-recoltare. În cazul în care Rusia va începe și construcția depozitelor, pentru majoritatea această piață nu va mai fi accesibilă. Consumatorii ruși, care tradițional erau mai puțin pretențioși, au devenit mai exigenți, solicită fructe de calitate superioară, această tendință e din ce în ce mai vizibilă în acest an. Astfel, dacă și vom avea acces pe această piață, o vom putea face doar cu mere gustoase și de calitate superioară”.

Pentru a promova fructele pe piețele externe în această perioadă deloc ușoară din cauza restricțiilor impuse de pandemiei, Asociația Moldova Fruct și Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova au realizat mai multe tururi virtuale în livezile producătorilor autohtoni. Ulterior, acestea vor fi accesibile pentru potențialii parteneri externi.

agrobiznes.md