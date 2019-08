Exporturile Republicii Moldova sunt pe 0% creștere. Ce e de făcut? (IDIS)

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Un politician francez a fost ironizat pe reţelele de socializare după ce a trucat o fotografie făcută în masivul Mont-Blanc, pentru ca ascensiunea pe vârful îngheţat Aiguille d'Argentière să pară mai periculoasă, scrie The Guardian. Deputatul Eric Woerth a...

Introducere unei taxe de acces in centrul Bucurestiului, eliminarea locurilor de parcare fara taxa si a parcarilor ilegale, modernizarea parcului auto RATB, amenajarea de piste pentru biciclete si introducerea tuturor intersectiilor semaforizate in sistemul inteligent de management al...

În opinia mea cel mai mare potențial de creștere a exporturilor moldovenești o are producția de cereale și oleaginoase, însă obstacolul de bază este capacitatea redusă de export. Problema numărul unu a fermierilor nu este producția agricolă, dar dificultățile enorme la exportul lor. Logistica actuală și monopolizarea exporturilor a creat blocaje pe piață. Identificarea de soluții noi privind transportul și exportul producției agricole și demonopolizarea exporturilor ar permite să înviorăm exportul chiar în următoarele 2-3 luni.Fenomenul Zonelor Economice Libere (ZEL) încă urmează a fi studiat aici mă voi limita doar a spune că datorită ZEL Moldova a reușit să dezvolte o industrie nouă: automotive (construcția subansamblurilor pentru automobile). Redefinirea ZEL-urilor în Moldova a avut loc odată cu deschiderea ZEL Bălți în 2010, care în prezent este și cea mai mare Zonă Economică Liberă din țară. În opt ani investițiile în industrie prin Zonele Libere a fost de 280 milioane USD, s-au creat peste 18 mii locuri de muncă. Or, în prezent ZEL-urile asigură 11% din totalul exporturilor moldovenești.

După criza din 2014 exporturile Republicii Moldova au scăzut pe parcursul a doi ani cu 25% sau 580 milioane USD. Apoi a urmat o perioadă de recuperare cu o ușoară creștere până în vara anului 2018, când livrările de mărfuri în valoare anuală au atins cota de 2 750 milioane USD. Însă deja de un an exporturile au încetat să mai crească și s-au plafonat la nivelul de 2 750 milioane USD în valoare anuală. Un an avem creștere de 0% la exporturi.

