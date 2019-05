Facebook își face propriul sistem de plată ca să nu mai pleci din rețea

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Președintele nou ales al Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că, după anexarea Crimeei și agresiunea din Donbas, Ucraina mai are în „comun cu Rusia doar un singur lucru – frontiera de stat”, a scris președintele Ucrainei pe pagina sa de Facebook, comentând...

Marele vis al Facebook este pe cale să se îndeplinească În plus, implementarea unei asemenea metode de plată ar putea ajuta la expunerea utilizatorilor la și mai multă reclamă. De exemplu, un utilizator ar putea vedea reclamă la un produs, l-ar cumpăra cu moneda Facebook, apoi compania întoarce banii înapoi în sistem pentru a afișa și mai multe reclame.

Ca să realizeze acest proiect, Facebook caută o finanțare de 1 miliard de dolari și a intrat în discuții cu instituții financiare ca Visa sau Mastercard și cu procesatorul de plăți First Data Corp.

Acest tip de criptomonedă se numește „stablecoin” și este legată de dolarul american și are o volatilitate scăzută. De aceea, o astfel de monedă ar fi mai bună ca instrument de plată decât bitcoin-ul a cărui valoare fluctuează foarte mult.

