FAGURA - prima platformă inovatoare de investiții a fost lansată în cadrul primei conferințe FinTech din Moldova

În cadrul primei conferințe de FinTech din Moldova, care a avut loc pe 17 mai 2019 la Chișinău, a fost lansată oficial opțiunea de investiții pe Fagura.com, o platformă inovatoare care permite oamenilor să se împrumute sau să investească bani fără ajutorul băncilor sau a companiilor de microfinanțare. E suficient să îți faci un cont de utilizator pe fagura.com ca să poți împrumuta sau investi.

“Dezvoltăm un Uber pentru investiții și împrumuturi. Am avut o perioadă de test de 3 luni, în care am analizat 150 de cereri și am acordat 36 de împrumuturi din banii noștri. Asta ne-a permis să ne asigurăm Fagura.com că funcționează ok. Acum, după ce am validat platforma IT, ne deschidem oficial către investitori. Oricine deține o companie (persoană juridică) din Moldova sau peste hotare, își poate acum crea un cont de utilizator pe platformă și să investească”, a declarat Tudor Darie, CEO Fagura, în cadrul conferinței.

Modelul de p2p lending este cea mai populară formă de crowdfunding la nivel internațional. Jay Tikam, un expert fintech din Londra, a menționat în timpul prezentării sale din cadrul conferinței că “British Business Bank a investit peste 2.5 miliarde de lire sterline prin platforme de p2p lending”.

În acest moment, Fagura verifică veniturile oficiale ale solicitanților de împrumut, istoria de credit și alte informații din registre publice, iar Scoringul, un modul de inteligență artificială, stabilește gradul de risc și dobânda individuală pentru fiecare împrumut.

Amintim că Fagura.com aparține companiei Fagura Marketplace SRL, care are o licență de Organizație de Creditare Nebancară. Platforma reprezintă un marketplace de credite, bazat pe tehnologia p2p lending, unde se întâlnesc oamenii în căutare de împrumuturi la un procent mai mic decât pe piața financiară cu investitorii interesați de un profit mai consistent față de depozitele bancare.

“FinTech Moldova Conference 2019” a fost organizată de către Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC cu susținerea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, a Suediei și a Fondului European pentru Europa de Sud-Est (EFSE) și în parteneriat cu Mastercard.

Asistența Juridica pentru lansarea Fagura.com a fost acordată de Biroul Asociat de Avocati "Tanase & Partenerii".