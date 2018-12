Fake News! Deputata liberal-democrată, Maria Ciobanu, acuzată chiar de o rudă de-a sa că minte și manipulează oamenii

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Nu ştiu cum va fi România peste 100 de ani, dar dacă luăm ca reper ultimii 10 ani de când am intrat în Uniunea Europeană, chiar şi cu o criză economică la activ, am putea să proiectăm o evoluţie a economiei pentru următorii 10 ani.

„Eu spun bodaproste cum zice țăranul că le-am dat cu așa preț, cât de puțin cu 60 și că nu am rămas până acum cu ele în drum,” a spus agricultorul din satul Găureni, Valentin Secrieru.

„Cu domna Maria Ciobanu eu nu m-am întâlnit, nu eram atunci la saci când ea a fost acolo, ce a făcut acolo, eu nu știu. Nu am aruncat nici un măr, nici nu a fost vorba. Nu au fost aruncate merele cum spun alții, pur și simplu, eu le-am cărat în marginea livezii ca să vină mașina și să îi fie mai comod de încărcat, pentru că nu puteam să mă duc în livadă la fiecare sac. Au mai întârziat mașinile pentru că erau doar două mașini de la întreprinderea de la Orhei și ei mi-au spus să aștept că nu reușesc cu mașinile,” a afirmat agricultorul, Valentin Secrieru.

Totul a început de la această poză, plasată de Maria Ciobanu pe facebook, acum trei săptămâni. În comentariu, deputatul scria că vinovat pentru faptul că agricultorul nu are unde să-şi vândă produsele este ministerul Agriculturii, care nu face nimic pentru a deschide noi fabrici de conserve.

