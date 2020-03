Falsificarea Istoriei Moldovei (Românilor) - O penibilitate a istoriei mondiale / Partea 3-a

O altă temă intens falsificată a fost cea a unirii jumătății de Moldovă scăpată din ghearele Imperiului rus cu Muntenia de la 1859, care a adus un destin comun la două popoare înrudite, se afirmă. Se recunoaște totuși că aceasta a jucat un rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică, dar cu prețul...românizării moldovenilor!!!, când de fapt, modernizarea tânărului stat, ca și cea a limbii noastre, inclusiv prin împrumuturi din alte limbi moderne de mare circulație au fost fenomene în anumite procente, logice, necesare și legice, general valabile pentru toate popoarele europene în epocă.

Desigur, în secolul al XIX-lea și imediat după, au fost mai mulți scriitori născuți la est de Carpați care au avut o contribuție deosebită în evoluția literaturii și limbii române. Eminescu, Creangă, Sadoveanu, Alecsandri etc., dar asta nu înseamnă prostia de a susține că românii au preluat limba zisă moldovenească, încercându-se să se explice de ce acum pe ambele maluri ale Prutului se vorbește aceeași limbă. Iar limba valahă/română ar fi fost un dialect al limbii zise moldovenești. Aiureli gigantice! Prin citarea marilor nume ale literaturii care le-a dat Moldova, nu se aduce un argument valabil al existenței fantomaticei limbi. Iar dacă ar învia Eminescu, (Suntem români și punctum!), și scriitorii amintiți, ce i-ar blestema! Și pentru că au fost plătiți, autorii (autorul?) mai militează și pentru dezvoltarea bilingvismului moldo-rus. Dacă s-ar putea, eventual, o nouă etapă de rusificare! Și se mai impută după 1859 și eliminarea unor arhaisme și regionalisme, fenomen de modernizare a limbilor naționale, petrecut pretutindeni. Poate refacem Moldova întreagă, dând istoria cu jumătate de mileniu în urmă, în întunecatul feudalism, dar și Imperiul Rus la granițele minimale de atunci!

Iată deci pagini de istorie ale Moldovei, falsificată de unii, împotriva progresului, caz de amploare unic pe tot continentul european, iar dacă doriți ADEVĂRUL, apelați la articolele și cărțile de istorie ale cadrelor didactice ale facultăților de istorie din Moldova. Iar câtă vreme va fi minciună în Republica Moldova va fi și sărăcie.

A. În fine, alte câteva aiureli de pe internet, ale falsificatorilor, vânturate de către asociația Pro Moldova, finanțată probabil cu ruble (a nu se confunda cu noul partid progresist, cu același nume!). Textul îngroșat reprezintă citate.

1. Moldova dintre Prut şi Nistru niciodată n-a fost parte a Romîniei!

Aiureli. Logic că nu, pentru că imperiul rus o ocupase deja la vremea constituirii ei, iar la 1812 fenomenul constituirii statelor naționale încă nu se definitivase nici în Europa Occidentală. Pe de altă parte, până la cotropirea țaristă a Basarabiei ea nu făcuse parte nici din Rusia.

2. România a capturat Basarabia.

Aiureli. Cotropitorul a fost imperiul țarist care, ca orice imperiu, s-a tot lățit lacom peste popoare, unele distruse total prin rusificare. Dacă armata română nu trecea Prutul în 1918, noul imperiu, acum bolșevic, o subjuga din nou în scurt timp. Iar dacă nu era 1812, Moldova toată se unea cu Muntenia într-un stat național. Și n-ar fi existat nici falsificatorii de azi ai istoriei Moldovei!

3. Necesitatea anulării adoptării de către parlament în 1990 a, care a declarat că „Basarabia a fost ocupată în iunie 1940 de URSS” „, act de dezmembrare a Basarabiei” (de România, evident). Această hotărâre e considerată drept a fi trădătoare, antistatală, antimoldovenească!!!

Aiureli, după ce chiar parlamentul rusesc, după dispariția URSS, a condamnat oficial pactul.

4. După 1990 se consideră că a început în republică o politică de românizare.



5. Aiureli. A fost și este o renaștere a spiritului național, sufocat decenii la rând de politica în forță, de rusificare. Desigur, dacă ar putea, unii ar pune din nou gard și sârmă ghimpată pe Prut. Moldova este un stat capturat din cauza europenizării și a spiritului conducerii proeuropene și proromânească. Aiureli. După Voronin, populația prin vot direct, secret și universal și-a ales conducătorii.

6. Declaraţia romînească care a recunoscut „independenţa Republicii Moldova” (27 august 1991) – o fiţuică uluitor de agramată, ce falsifică istoria Moldovei, ce contravine Constituţiei Republicii Moldova, legislaţiei moldoveneşti în vigoare.

Aiureli. Desigur, dacă basarabenii alegeau calea rusificării finale a fratelui mai mare, spre dispariție ca neam prin mancurtizare, și nu se rupeau de imperiu, era ok.

7. Guvernul României exprimă deschis pretenţii teritoriale faţă de Republica Moldova.

Aiureli. România nu are pretenții teritoriale. Nici NATO și nici UE nu permit așa ceva. Dar societatea civilă, conform Constituției R.M., are democratic drept de informare și de exprimare. În schimb doar Rusia, în ultima vreme, încearcă să influențeze la maxim politica Moldovei.

8. Pretenţii teritoriale mîrşave ale expansionismului revanşard romînesc. Această tăcere criminală, gudurătoare a clasei conducătoare de la Chişinău este o dovadă clară, public afişată, că REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT CAPTURAT.

Aiureli. Expresii tipice propagandei, de tristă amintire, sovietice. În componența imperiului sovietic, când basarabenii stăteau în poziție de drepți, în fața poruncilor moscovite, atunci de abia era un stat capturat.

B. În fine, o carte recentă care merită doar câteva remarci, apărută la Chișinău în 2018, este cea a colonelui pensionar din serviciul de securitate al Moldovei, gherasim ghidirim. Desigur, nu este stat din lume fără să fi făcut unele greșeli administrative față de populație. Mai mari sau mai mici, până la represiuni în masă. Și unele masive, cu statut de crime împotriva umanității, cum au fost cele de decenii ale lui Stalin contra rușilor, dar și contra basarabenilor. Dar de aici, de la unele aspecte negative ale eliberării fostei gubernii imperiale ruse Basarabia de către armata română, singura care a putut evita recotropirea ei de către noul imperiu bolșevic, și până la scrierea cărții plină de ură la adresa românilor este o cale lungă. Nu știm cine a finanțat și a dat imbold istoricului amator gherasim, dar știm că - dincolo de unele greșeli făcute administrativ mai târziu de România - , nu s- a tratat complex și obiectiv anul 1918 al asigurării condițiilor realizării unirii. Ne referim la extem de puternica propagandă și imixtiune rusă bolșevică în Basarabia, la sabotaje, în scopul destabilizării noii puteri moldovenești de la Chișinău și apoi românești, unde curentul unionist prindea contur tot mai mult. Sentimentul național renăștea cu greu. Sabotaje au continuat de altfel și după unire. La război, ca la război, cum spun francezii, și atacurile bolșevice au primit răspunsul cuvenit, ca și cazurile izolate de agresiune cu foc asupra armatei române și administrației noi. Desigur, amatorul nu menționează decât arareori cauzele reale ale represiunilor ocazionale ale armatei regale românești. Cel mai adesea contra unor străini de pământul basarabean, urmași ai coloniștilor țariști, ucraineni, (și ruși), bulgari, evrei, polonezi, puternic rusificați. Plus unii basarabeni de baștină și ei rusificați și bolșevizați. Teren foarte fertil pentru sabotarea rusească pe toate căile a noii administrații. E ca și cum, urmașii acestor foști coloniști, ar declanșa azi lupta armată pentru ruperea din R. Moldova a Găgăuziei, sau a raioanelor nordice. Deci eliberarea de sub jugul distrugător prin rusificare țarist, cu unele păcate inerente vremurilor de război, e considerată de colonel drept citez: „o expansiune teritorială a României... o acțiune banditească”.

Iar dacă nu intervenea armata română, delegată de marile puteri aliate la așa ceva și unica capabilă zonal, (a nu se uita că tot ea a distrus revoluția bolșevică din Ungaria anul următor), era doar o chestiune de timp ca, criminalul Stalin, să ocupe mult mai repede mica Moldovă, cu rusificarea inerentă mai timpurie, ceea ce ar fi făcut ca această carte propagandistică 100%, să fie acum în rusă, autorul necunoscând zisa limbă moldovenească (română).

Repetăm: Ridicarea la nivel de politică oficială a statului a zisului moldovenism a devenit anticonstituțională! Constituția Republicii Moldova, la articolul nr. 5., aliniat 2, spune: Nici o ideologie nu poate fi instituită ca ideologie oficială a statului. Ori această falsificare nu este decât unealta acestei ideologii. Cum mai poți avea încredere în astfel de partide și lideri politici ? Chiar și postarea pe internet, sub patronajul președinției Moldovei, a filmului Istoria Moldovei pentru copii (realizat probabil tot cu fonduri imperiale), se înscrie în aceeași politică ordinară, ilegală, de furare a identității populației țării. Deoarece filmul a avut foarte multe accesări (peste 100.000), este foarte necear să îl faceți cât mai mult cunoscut, ca atare.



Concluzia finală. De ce credeți că unii promovează și apără atât de mult vechea teorie a zisei limbi și a zisului popor moldovenesc? De ce continuă fanatic falsificarea istoriei Basarabiei, răpind identitatea, sentimentele și gândirea liberă a unui popor întreg? Oare și asta nu poate fi considerată o crimă împotriva umanității? În toată lumea civilizată nu mai există un astfel de caz major de intoxicare a populației cu astfel de teorii. Acum, după lectura acestei cărți, înțelegem mai bine că aceste forțe țin progresul pe loc, semânând și un oarecare sentiment de antipatie (chiar și ură) împotriva țării care i-a ajutat și îi ajută cel mai mult: primul stat care a recunoscut independența țării, peste 6.000 de burse anuale pentru elevi și studenți, modernizare spitale și școli, 200 de mașini transport școlar, împrumuturi și zeci de miloane de euro donate pentru susținerea salariilor și pensiilor, renovare, dotare și modernizare a peste jumătate din grădinițele republicii, sute de contribuții bănești la diverse proiecte, zeci de contribuții din partea primăriilor românești pentru comune, pachete cu alimente pentru sărmani, trenuri cu păcură pentru încălzirea Chișinăului, anual locuri gratuite în tabere, intervenții aero SMURD, etc., etc., etc. Cum să mai ai încredere electorală în aceste forțe politice retrograde și în posturile lor radio/tv, care îți fură libertatea de gândire și simțire, identitatea? Și asta trebuie explicat la cât mai mulți...iar riscul înghițirii Moldovei de către Imperiul rus, de pierdere a suveranității și independenței sale de stat, atât de iubită, devine tot mai mare, pe zi ce trece..

Încheiem cu un alt citat emoționant din prestigiosul președinte al Academiei Române, ardelean de la Cluj, prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop: „Toți marii învățați moldoveni și din secolul al XIX-lea au susținut unitatea românească, de la Kogălniceanu la Xenopol și Iorga, ultimul un titan al istoriografiei mondiale. „Moldovenii” și „Moldova” sunt mai mult decât două nume frumoase; ele sunt realități care exprimă esența calității noastre de români. Pământ al jertfelor strămoșești, Moldova jefuită de neamurile barbare, apoi de imperiile vecine, cu pierderea cetăților, a Bucovinei, Bugeacului și Basarabiei, Moldova cea mereu micșorată, dar niciodată îngenuncheată. Moldova este parte integrantă a edificiului național românesc, dar, mai presus de toate, este făuritoarea, păstrătoarea și întăritoarea culturii românești și al celui mai valoros tezaur al ei – limba noastră comună, limba română. Cel mai înalt imn închinat limbii noastre s- a întruchipat prin creația lui Mihai Eminescu, moldoveanul, românul, universalul, acela care a ieșit din toate tiparele și ne-a împins pe toți în nemurire.” Academicianul Ioan Aurel Pop a mai spus: „În acest fel, Dumnezeu a răzbunat Moldova cea obidită, cea săracă și asuprită, Moldova cea atacată și jefuită de tătari și de câți alții, Moldova frântă de dușmani, cu mormintele domnești și cu vechile capitale furate de austrieci, Moldova cea cu Tighina și Căpriana, cu Hotinul și cu Marea cea Mare înstrăinate... Sacrificiul Moldovei și al moldovenilor a născut România și pe români. Iar dacă unele dintre cele mai frumoase, mai mari și mai impresionante valori culturale românești sunt făurite de moldoveni, atunci eu, român ardelean fiind, cum să nu mă simt moldovean? Moldovenii ne-au dat cea mai profundă lecție de românism! Când am citit prima oară „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie…”, am înțeles de ce Mihai Eminescu este mai întâi român – cel mai vrednic dintre români – și de ce abia apoi este moldovean și universal…. Iar unirea noastră este prea tânără, că ea abia are o sută de ani încheiați și că ne mai căznim s-o facem și acum”.

Iar voi ce ați citit, și v-au cutremurat aceste adevăruri, faceți măcar o dată în viață ceva concret pentru viitorul mai bun al copiilor voștri, spunând mai departe, la cât mai mulți…, (mai ales la cei neinformați care nu au citit în viață nici măcar o carte de istorie și urmăresc numai posturile radio/tv de propagandă străină), și copiind cât mai repede pentru școli și parohii, pentru copiii de acasă, de pe Google, cartea foarte recentă ISTORIA ADEVĂRATĂ A MOLDOVEI (PENTRU ELEVI) tinyurl.com/whryh4k (ilustrație). Poruncă de la Ștefan cel Mare și Sfânt, Mihai Viteazul, Mihai Eminescu, Grigore Vieru, soții Aldea-Teodorovici, și atâția alți eroi ai neamului românesc.

Dr. Mugur Andronic,

Cetățean de onoare al mun. Suceava,

Decorat prezidențial,

Laureat al Academiei Române.