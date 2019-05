Fanii au aflat cum se termină Game of Thrones: ”E cel mai prost final din istoria TV”

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Tornadele - pe care pana acum le vedeam mai mult prin filmele americane - sunt semnalate din ce in ce mai des si in Romania. Iar furtunile pe care le-am vazut zilele trecute ar putea fi abia inceputul unor modificari ale vremii pe care nici macar nu le-am banuit.

Popularul serial va lua final pe 21 mai. Scriitorul american George R. R. Martin a dezvăluit pe blogul său că trei spinoff-uri (seriale derivate dintr-o producţie originală, n.r.) inspirate din “Game of Thrones” se află deja în pregătire la postul HBO şi vor fi lansate în anii următori.

”Tocmai am citit spoilere pentru episodul 5 și 6 din GOT. Dacă sumarul este adevărat D&D (n.r. producătorii serialului David Benioff, D.B. Weiss) au stricat cel mai tare serial din istoria televiziunii de dragul de a șoca”.

Atât descrieri cât și imagini din ultimele două episoade ale sezonului 8 din ”Game of Thrones” au ajuns online pe mai multe site-uri și rețele de socializare, dezvăluind un posibil final al serialului .... care se pare că nu este pe placul fanilor.

Reacții dure din partea fanilor Game of Thrones după ce un rezumat al scenariului pentru ultimele două episoade ale sezonului final a fost publicat online.

