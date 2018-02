Fără energie electrică: Vezi localitățile din țară care nu vor avea astăzi curent

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că vineri, 16 februarie 2018, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:



1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Cuza Vodă 45/5-17, 6-16, str. Grenoble 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, Valea Crucii 24, 26, 9999 - în intervalul de timp între 12:00 - 17:00

str. Dimineţii 2-46, 31-73, Dorobanţi 2-8, 1-23, Munceşti 53, 94-104, 160, Plaiului 9, 9A, 9/2, Scutari 2-10, 3-11 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Albişoara, Crizantemelor, Garofiţa, Iurie Gagarin, Sfînta Maria, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00





3. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Alba Iulia 79/1, 79/2, 81, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 85/2, 89/2, 89/3, 93/2, 97/2, 188/1, Balcani 4 str-la 7, 12, 15, 16, Balcani 5 str-la 10/1, 16, şos. Balcani 11, Basarabilor 1-25, 2-26, Codrilor 8, 10, Ion Buzdugan 4-24, Muşatinilor 1-29 - în intervalul de timp între 10:00 - 13:00

4. Chişinău, sectorul Centru:

str. Academiei 11/1, 11/3, 11/4, 11/8 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Academiei 15, 15/1, Drumul Viilor 97 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Alexandru cel Bun 144/1, I. Zaikin 4 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

5. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. A. Pan 1-15, Căpriana 52, 54, 55, 56, 56A, 64, 76, I. Pruncul 11, Sf. Andrei 15, 18, 18A, 20, Sf. Ilie 33-41, 54-74 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Calea Orheiului 111/1 - în intervalul de timp între 10:00 - 13:00

6. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Hulboaca:

str. Alexandru Cel Bun, Alexei Mateevici, Bucuriei, Canna I., Decebal, Ion Vatamanu, Maria Drăgan, Tineretului, Ţărinii, Vasile Alecsandri, 31 August - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

7. Anenii Noi:

s. Geamăna - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:55

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 15:00

s. Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

8. Cahul:

str. Alexandru Lipcan, Dumbrava Roşie, Mihai Kogălniceanu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

9. Cantemir:

s. Stoianovca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

10. Comrat (UTA Găgăuzia):

s. Bugeac: str. Chişinăului, Iubileinaea, Rabociaea, Stanţionnaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

or. Ceadîr-Lunga: str. Alexandr Puşkin, Budionnîi, Budionnîi str-la, Ismail, Proletarilor, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

or. Ceadîr-Lunga: str. Gheorghi Jucov, Gheorghi Jucov str-la, Miciurin, Miciurin str-la, Octombrie, Octombrie str-la, Suvorov, Vasilii Jukovski - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:30

s. Copceac: str. 1 Mai, Boris Glavan, Iurie Gagarin, Sadovaea - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:00

s. Copceac: str. Alexandr Puşkin, Dimitrova, Nicolai Pirogov, Suvorova - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:00

s. Copceac: str. Chirov, Cutuzova, Dimitrova, Rodaca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

or. Vulcăneşti: str. 25 let Moldavii, Ananieva, Ciapaeva, D.Raşculeva, Lenin, Tcacenco - parţial în intervalul de timp între 12:20 - 17:00

or. Vulcăneşti: str. Calinina, Lenin, Malоi str-la, Sov.Armii - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 11:30

or. Ceadîr-Lunga: str. Drujbî, Vinogradnaea, 23 Decembrie - în intervalul de timp între 14:30 - 15:30



11. Călăraşi:

s. Păuleşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

12. Căuşeni:

str. Decebal, Troianus - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

str. 31 August, Alba Iulia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

or. Căinari - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Ciufleşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Fîrlădenii Noi, s. Tănătarii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

13. Cimişlia:

s. Fetiţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

s. Gradişte - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00

s. Mihailovca: str. 31 August 1989, Basarabia str-la, Basarabiei, Cimişlia, Colhoznicilor, Grădinilor, Iurie Gagarin str-la, Livezilor, Mihailovca, Morii str-la, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Sadaclia: str. 31 August 1989, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Molodejnaea, Sovetscaea - în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

14. Criuleni:

s. Măgdăceşti: str. Tudor Arghezi - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 16:00

s. Oxentea - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:00

s. Porumbeni: str. Păcii, Porumbeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Măgdăceşti: str. Orhei, L. Istratii, Magdaceşti, Calea Orheiului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

15. Hînceşti:

s. Bujor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Crasnoarmeiscoe: str. Comsomoliscaia, Hînceşti, Ion Soltîs, Lenin, S. Lazo, Ţentralinaia - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:10

s. Drăguşenii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

or. Hînceşti: str. Bucovina str-la, Călinescu, Demnitatea, Florilor, Gheorge Călinescu, Grădinilor, Mihai Eminescu, Severnîi str-la, Trandafirilor - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

16. Ialoveni:

s. Costeşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Suruceni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:30

17. Leova:

str. Alecu Russo, Alexandru Marinescu, Alexei Şciusev, Aviatorilor, Boris Glavan, Cîmpiilor, Dimitrie Cantemir, Doina, Doina str-la, Frumuşica, Gheorghe Meniuc, Gheorghe Meniuc str-la, Grănicerilor, Horelor, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale , Ion Neculce, Liviu Rebreanu, Luceafărul, Maria Cibotari, Matei Basarab, Mihai Eminescu, Mihai Kogălniceanu, Mihai Kogălniceanu str-la, Mioriţa, Mircea cel Bătrîn, Podul De Flori, Renaşterii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Stepelor, Suvorov, Tineretului, Unirii, Valeriu Cupcea, Vasile Alecsandri, Vatlina - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 15:00

s. Tigheci - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

18. Nisporeni:

s. Mileşti - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:45

s. Soltăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

19. Orhei:

str. Tamara Ciobani, C. Negruzzi, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Bieşti - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00

20. Străşeni:

s. Căpriana - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Chirianca - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Sireţi - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 18:00

21. Ştefan Vodă:

s. Ermoclia: str. Brejneva, Dimitrie Cantemir, Mihai Eminescu, Pionerscaea, s.Ermoclia, Semenovscaea, Suvorova - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:30

s. Grădiniţa: str. 1 Mai, Cutuzova, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea, Mira, Molodejnaea, Pobedî, Serghei Lazo, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Leuntea: str. Alexandr Puşkin, Chirov, Cicalova, Gheorghi Jucov, Gherman Titov, Lenin, Matrosov, Maxim Gorki, Mihail Frunze - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Talmaza: str. 27 August, 31 August 1989, 9 Mai, Anatolie Sîrghi, Banikov, Dimitrie Cantemir, Doina, Iurie Gagarin, Luceafărul, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Nistrului, Prietenia, Vasile Alecsandri, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Slobozia: str. A. Şciusev, Ştefan Vodă, Iujnîi, V.Raisa, S. Lazo - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 18:00

s. Slobozia: str. Alexandr Puşkin, Hadjigher, Iurie Gagarin, Miciurin, Mihai Eminescu, Primăverii, s.Slobozia, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 11:15 - 13:00

s. Slobozia: str. Alexei Şciusev, Boris Glavan str-la, Miciurin, Mihail Frunze, Nicolai Pirogov, s.Slobozia, Serghei Lazo, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00

s. Slobozia: str. B. Glavan, Colhoznaia - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 14:40

s. Slobozia: str. Ştefan Vodă, D. Cantemir, Miciurin, Tinereţii, Vostocinaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

22. Taraclia:

str. Dimitrov, Lesnaea, Pervomaiscaea, Raevski, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

23. Teleneşti:

str. A. Hîjdeu, A. Plămădeală, C. Negruzzi, Renaşterii - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 11:00

s. Mihalaşa - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 14:00

s. Mîndreşti - parţial în intervalul de timp între 14:40 - 17:00

s. Ordăşei - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:50

s. Brînzenii Noi - în intervalul de timp între 10:45 - 12:45