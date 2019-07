FĂRĂ GEOPOLITICĂ? Dodon face un film despre „eliberarea de fascism” - Celebrarea ocupației sovietice este cel mai important eveniment din acest an

Odată cu canicula care ne pândește ziua, vin și țânțarii care ne fac nopți albe. O rețetă simplu de preparat acasă, care are drept ingredient principal bicarbonatul, te ajută să scapi de ei.

Laptele de capră este consumat de un număr mic de persoane, chiar dacă acesta reprezintă o alegere mult mai sănătoasă, comparativ cu laptele de vacă. Puține persoane știu că laptele de capră are capacitatea de a preveni cancerul și reușește să trateze o mulțime de boli.

Vinetele oferă multe beneficii pentru sănătate. Acestea au puține calorii, fiind ideale pentru slăbit. În plus, vinetele îmbunătățesc circulația și conțin antioxidanți.

Șeful statului a mai spus că, „marcarea aniversării a 75-a de la eliberarea Moldovei de fascism este unul din cele mai importante evenimente din acest an. Noi trebuie să cinstim istoria noastră și să comemorăm eroii noștri pentru viitorul Republicii Moldova”. http://curentul.md/

Într-o postare pe o rețea de socializare, Igor Dodon a scris că au discutat în detalii planul care include numeroase evenimente ce vor fi organizate în diferite regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv, restaurarea monumentelor, deschiderea muzeelor și a expozițiilor de fotografie, lansări de carte etc.

