Fără niciun leu profit în ultimii 6 ani și cu pierderi cumulate de peste 18 mil. euro, retailerul online elefant.ro încă își convinge acționarii să vină cu capital

Retailerul online elefant.ro anunță majorarea capitalului social cu aproximativ 1,7 milioane euro. La majorare au participat toți acționarii companiei. În urma acestei operațiuni, investiția istorică în companie se apropie de 20 de milioane de euro. In ultimii sase ani, Elefant Online S.A. nu a inregistrat profit. Mai mult, pierderile inregistrate in acest interval de timp au crescut in fiecare an, ajungand sa cumuleze peste 18 mil. euro.

“Majorarea de capital era planificată pentru a doua parte a acestui exercițiu fiscal, iar participarea tuturor acționarilor demonstrează încă o dată încrederea și determinarea întregii echipe de a asigura dezvoltarea companiei în următoare perioadă“, spune Sergiu Chircă, CEO elefant.ro.

elefant.ro a înregistrat în 2018 o creștere a vânzărilor cu 4,4 milioane de lei, de la 131 milioane lei la 135,4 milioane lei. În 2019, estimările companiei indică o creștere a veniturilor cu 20% față de anul anterior.

De asemenea, potrivit datelor MFP, Elefant Online S.A. a inregistrat in 2018 o pierdere de 23 mil. lei (4,94 mil. euro) in crestere fata de 2017, cand pierderea raportata a fost de 21,7 mil. lei (4,75 mil. euro) .

Interesanta este si evolutia numarului mediu de angajati care de la 312 in 2017 a scazut la numai 241 in 2018. Practic unul din cinci angajati a fost data afara.

După numărul de comenzi, Elefant.ro este totusi al doilea jucător din piață.