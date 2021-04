Fără stres şi fără kilograme. Ce să mănânci la serviciu

Alimentele bogate în vitamina B ajută la creşterea producţiei de serotonină din creier, fapt ce contribuie la instalarea stării de relaxare, susţin nutriţioniştii.

Statisticile arată că unul din cinci oameni este stresat, caz în care organismul celui afectat funcţionează pe poziţia "supravieţuire": Astfel, sub efectul celor doi hormoni de stres - cortizolul şi leptina, metabolismul încetineşte, iar corpul începe să stocheze "rezerve de combustibil", sub formă de grăsime. Medicii nutriţionişti atrag atenţia asupra faptului că stresul are un rol important în luarea în greutate şi, cum mulţi dintre noi petrecem cel puţin opt ore la locul de muncă, riscul de a ne îngrăşa este ridicat.

Specialiştii spun că în astfel de situaţii apare pofta exagerată de alimente care au un conţinut mare de carbohidraţi, precum pastele făinoase sau dulciurile. "Atunci când suntem stresaţi, putem mânca două ciocolate una după alta", subliniază bio-nutriţionistul Livia Nena.

În plus, sunt anumite alimente care mâncate în de momentele de nervozitate ne accentuează starea de nelinişte. "Atunci când suntem agitaţi, trebuie să evităm orice tip de aliment care este excitant al sistemului nervos. Astfel, ciocolata, cafeaua, cacaua, băuturile care conţin cofeină, precum energizantele sau cola, accentuează starea de stres", spune nutriţionistul Ioana Diana Dima. În plus, dr. Dima susţine că şi ceaiul negru sau verde trebuie evitat, deoarece conţine o substanţă denumită teină, cu efecte asemănătoare cofeinei, şi anume acelea de excitant al sistemului nervos.

Papaya şi fisticul îmbunătăţesc starea de spirit

Pentru a îmbunătăţi starea de spirit, nutriţioniştii recomandă migdalele, iaurtul, fisticul, papaya şi creveţii. Potrivit medicilor, vitamina B, care se găseşte în aceste alimente, ajută la creşterea producţiei de serotonină din creier, iar astfel apare starea de relaxare. În plus, datorită conţinutului de acid folic, aceste alimente ajută la îmbunătăţirea stării de spirit, iar sarcinile primite nu vor mai părea aşa de dificile.

"Deşi gustările ideale sunt covrigeii, biscuiţii, snaksurile sau preparatele de la restaurantele de tip fast-food, acestea îngraşă şi creează o stare de nelinişte. După o masă consistentă în kilocalorii, organismul are nevoie de odihnă, dar în timpul programului de muncă acest lucru nu este posibil", spune biologul Nena. În plus, specialistul în nutriţie recomandă fixarea unei anumite ore atunci când vine vorba de mâncare. Astfel, dr. Livia Nena spune că pentru masa de prânz ora ideală este 14, timp în care renunţăm la lucru şi mâncăm în linişte. "Recomand evitarea punguliţelor cu biscuţi sau alte produse de acest tip pe birou, care sunt nesănătoase şi sunt încărcate caloric şi au cantitate zero nutriţională. Dacă acestea sunt pe masă, vom fi tentaţi ca din când în când să mai luăm câte un pumn, iar acest lucru va avea efect asupra siluetei", adaugă dr. Nena.

Biologul recomandă pachetul făcut acasă, de exemplu sandviciuri făcute din pâine integrală cu brânză, roşii, sau un borcănel de iaurt, care ar putea reprezenta o mică gustare. În plus, nutriţioniştii recomandă fructele şi legumele, deoarece acestea sunt bogate în vitamine si antioxidanţi.