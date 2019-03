Farmacia Familiei îți răsplătește fidelitatea

Tu ești parte a familiei noastre și vrem să-ți dăm tot ce-i mai bun. De aceea, începând cu 25 martie lansăm pentru tine CARDUL FAMILIEI de la Farmacia Familiei.



Începând de la ideea că sănătatea și familia sunt cele mai importante valori pentru fiecare dintre noi, am direcționat toată ambiția pentru ca să poți beneficia de reduceri la toată gama de produse: medicamente, dermato-cosmetice, produse cosmetice de premium-brand, optică și accesorii. Ne dorim ca experiența ta de a face cumpărături în rețeaua Farmacia Familiei să fie și mai plăcută. Astfel, am pus la dispoziția ta un alt mod de a interacționa cu ofertele lunare - simplu și modern prin intermediul CARDULUI FAMILIEI.

Noul program de loialitate a fost gândit special pentru ca să poți economisi bani la orice cumpărătură, iar cardul poate fi obținut la achiziționarea de produse în valoare minimă de 200 lei prin completarea formularului de înscriere în oricare filială Farmacia Familiei. Mai mult decât atât, anual o să profiți de discount aniversar cu ocazia zilei de naștere pe care o să-l poți folosi pentru cadoul mult dorit la preț redus. Plus la toate, odată cu obținerea CARDULUI FAMILIEI primești 10% reducere pentru serviciile medicale de diagnostic de laborator de la Invitro Diagnostics, partenerul nostru.

Fiecare client pentru noi este important, iar acest program de loialitate este modul nostru de a-ți mulțumi și de a prețui relația specială pe care o avem. Intră în marea noastră familie - Farmacia Familiei ca să ai posibilitatea să ții sub control cheltuielile cu ajutorul CARDUL FAMILIEI!

Mai multe informații referitoare la funcționarea programului de fidelitate și folosirea CARDUL FAMILIEI poți obține apelând la InfoLine la numărul de telefon 022 780 780.