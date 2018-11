Femeia care a murit în explozia de la fabrica de arme Cugir scăpase cu viaţă, dar s-a întors după telefon

În perioada 23-27 octombrie am participat la cea de a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Literatură din Timișoara, cu tematica „Țară, țară de adopție”, realizat de o echipă puternică, din care fac parte Robert Șerban, Oana Boca Stănescu, Ioana Gruenwald, Oana...

În ultimele trei săptămâni, prețul petrolului marca Brent a scăzut abrupt cu circa 14% şi a coborât deja sub nivelul de 70 de dolari pentru un baril şi se apropie de cota 69 de dolari, arată datele de la bursele internaționale.

Însă sub protecţia anonimatului, anagajaţii spun că s-au mai produs explozii, dar fără victime. Uzina de la Cugir produce arme semiautomate, destinate vânătorii şi tirului sportiv. Pe segmentul militar, produce AKM-uri pentru export.

Dănuţ Hălălai, prefectul de Alba: În momentul in care s-a facut tragerea, dupa cum stiti, pe gura tevii iese flacara, iar aceasta flacara cred ca impreuna cu pulberea a creat un mic incendiu care automat s-a propagat.

LT. COL. MIRCEA DAN, ISU ALBA: Exista pericol datorat cartuselor care se mai detoneaza la acest moment in interiorul poligonului. Controlat.

Dan Bârzu, soţul femeii: Numai ei stiu ce e acolo... Deocamdata sunt toti speriati. Plangeau si aia din poligon, saracii... colegele ei, de nu mai stiau. Dupa cate am inteles de la colegii ei, nu a reusit sa iasa.

