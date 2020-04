Femeia din Soroca, care s-a plâns pe condițiile din spital: Să vă fie RUȘINE dle Țîrdea de minciunile pe care le spuneți

Femeia din Soroca, care s-a plâns pe condițiile proaste din spital și atitudinea personalului medical, care au tratat-o de infecția de coronavirus, a fost astăzi externată, informează tv8.md

Într-un video, plasat pe pagina sa de Facebook, femeia a adresat un mesaj premierului Ion Chicu, după ce acesta a spus că „nu este sens de făcut live-uri glamuroase cu starea precară a spitalelor”.

Loading...

„Eu astăzi las în urma mea spitalul. Mă duc acasă. Luni am fost testată negativ. Domnule Chicu vedeți ce sunt de glamuroasă? Cu câte pachete mă duc acasă”, i-a spus aceasta prim-ministrului.

Pacienta a comentat și declarațiile deputatului socialist Bogdan Țîrdea, în urma postării clipul în care femeia se plânge pe condiții prostoare din spital.

„Mă adresez și domnului Țîrdea. Să știți că eu lucrez cu 1 800 de lei. Să vă fie rușine de minciunile pe care le spuneți. Să vă schimbați măcar pentrul o lună cu salariul meu. Am doi copii bolnavi. Unul cu astm și altul cu intoleranță la gluten. Eu am de mers foarte mult până acasă și nu am mașină persoanlă cum ați declarat dumnevoastră”, a precizat femeia.

Amintim că pe 5 aprilie, femeia a ieșit într-un video live pe pagina sa de Facebook, unde s-a plâns că niciun doctor nu o curează nici pe ea și nici pe colega sa de cameră. Mai mult, saloanele în care se aflau pacienții, din spusele femeii, nu dispuneau de baie, wc.

A doua zi aceasta a ieșit cu un nou mesaj video și a spus că a fost mutată în alt salon și că dispune de tratament corespunzător, împreună cu ceilalți pacienți.