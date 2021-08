Aeroportul din Kabul a devenit o imagine a disperării și fricii de când talibanii au preluat controlul asupra capitalei Afganistanului, iar președintele Ashraf Ghani a fugit din țară. Soldații din interiorul aeroportului din Kabul au fost martori la scenele dramatice și au vorbit despre femeile afgane care au ajuns să își arunce bebelușii către ei, peste gardul de sârmă ghimpată, în încercarea de a-i salva pe micuți din infernul care a cuprins țara, transmite digi24.ro

În aeroportul din Kabul, un gard de sârmă ghimpată separă trupele SUA și Marea Britanie de miile de afgani disperați care încearcă să fugă din țară. Din spatele acestuia și al porților, bărbații și femeile plâng cerând ajutor de la soldați.

Au fost făcute publice noi videoclipuri de pe aeroportul din Kabul unde se arată că femeile plâng după ajutor dincolo de gardul de sârmă ghimpată și roagă soldații să le lase să intre.

În imagini se aud femei care strigă: "Ajutați-ne, vin talibanii!", scrie India Today.

Un superior al armatei britanice a povestit pentru Sky News cât de dramatică a devenit experiența zilnică de a sta de pază împotriva talibanilor și de a vedea miile de afgani care cer ajutor. Soldații au rămas marcați de femeile care își aruncau copiii și le cereau să îi prindă.

"A fost groaznic, femeile își aruncau bebelușii peste sârma ghimpată cerându-le soldaților să-i ia, unii au fost prinși în gard", a povestit oficialul.

Mii de bărbați, femei și copii au fost văzuți grăbindu-se spre aeroportul din Kabul, chiar dacă trupele americane au încercat să țină situația sub control. Sute de afgani au fost văzuți înghesuindu-se în avionul forțelor aeriene ale SUA când a decolat de pe pistă, alții s-au agățat de roțile unei aeronave sau pe aripile avionului și au căzut.

Într-un alt incident petrecut miercuri, un bărbat care lucra ca interpret pentru armata australiană ar fi fost împușcat în picior de talibani, în timp ce încerca să ajungă la primul zbor de evacuare militar al Australiei.

Aproximativ 26 de persoane au putut urca în avionul respectiv, inclusiv cetățeni australieni și cetățeni afgani.

People are so desperate they are trying to hand over their children so they can at least escape the country.

Video surfaces in which women are seen crying for help at the #Afghanistan airport. If only TaIibs were peace loving like they claim to be. pic.twitter.com/KS1EGfVvLD