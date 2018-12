Fenomenul care ar putea face din 2019 cel mai cald an din istoria omenirii

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Marea Britanie şi Uniunea Europeană ar trebui să se pregătească pentru un al doilea referendum pe tema Brexit, deoarece probabil Parlamentul de la Londra nu va aproba acordul negociat de prim-ministrul Theresa May, a declarat fostul premier laburist, Tony Blair.

Un consiliu de prelaţi ortodocşi ucraineni a înfiinţat sâmbătă o biserică independentă de sub tutela religioasă a Moscovei, o hotărâre istorică, vizând să asigure ”securitatea” şi ”independenţa spirituală” a ţării - şi totodată un...

În ultimele 406 luni consecutive, Pământul a fost mai cald decât media înregistrată în secolul 20, ceea ce înseamnă că nicio persoană de sub 32 de ani nu a mai trăit până acum o perioadă în care temperaturile generale să fie sub medie.

Un studiu publicat în Geophysical Research Letters precizează faptul că: „Din cauza El Nino, este posibil ca 2019 să fie cel mai cald an din istorie”, declară Samantha Stevenson, specialist în climă globală la Universitatea din California, Santa Barbara.

Și asta din cauza faptului că acest fenomen se va suprapune cu încălzirea globală care deja se află într-un stadiu avansat. Potrivit Climate Prediction Center, un institut care aparține de National Oceanic and Atmospheric Administration, fenomenul el Nino deja a început și va mai dura până a sfârșitul lui februarie 2019.

Plecând de la fenomenul El Nino, un ciclu climatic din Oceanul Pacific care de obicei are un impact asupra evoluțiilor meteo, specialiștii citați de National Geographic explică faptul că anul viitor va fi unul istoric din punct de vedere al temperaturilor ridicate.

Experții avertizează că 2019 ar putea fi un an al temperaturilor extreme cum nu s-au mai înregistrat niciodată în istoria recentă a omenirii.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)