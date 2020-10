Fermier: Am lăsat totul, muncesc pe șantier în Germania să plătesc datoriile în agricultură. „Unicul lucru regret, că-mi rămân părinții singuri”

Pe lângă istoriile de succes și realizările care inspiră, anul 2020 a produs probleme care a lăsat foarte mulți agricultori fără speranță.

Fermierul Ion Lupu, originar din Basarabeasca, a abandonat afacerea în agricultură și a mers la muncă peste hotare, în Germania, pentru a face față datoriilor.

Loading...

Per total, fermierul a semănat în acest an 20 de hectare cu grâu și 30 de hectare cu floarea soarelui. Plus, acesta are și o plantație de viță de vie. Toate culturile au fost afectate de secetă, iar cele de câmp sută la sută compromise.

„Am avut 50 de hectare de culturi de câmp, plus 5 hectare de viță de vie. Nu avem posibilitate de irigare în zonă, iar culturile au fost 100% compromise. Ieri mi-au aprobat compensațiile pentru grâu, 27 de mii de lei, noi avem cheltuieli de minim 5 mii de lei per hectar, nu avem cu ce plăti datoriile, nu mai vorbesc de faptul că nu-i cu ce începe noul sezon. Acum sunt în Germania, muncesc să-mi plătesc datoriile în agricultură, nu am de ales”, ne-a povestit Ion Lupu.



Fermierul susține că inițial planifica să muncească peste hotare până își va achita datoriile, însă acum deja nu exclude posibilitatea de a-și lua și familia.

„Nu știu, mă gândesc să plec pe termen lung sau chiar definitiv, împreună cu familia. Am avut un sat foarte frumos, dezvoltat, acum, practic, n-a mai rămas nimic din ce a fost. Nu cred că mai sunt șanse, lumea e disperată. Avem foarte mulți băieți tineri care au început a munci în agricultură și s-au dezamăgit. Unicul lucru regret, că-mi rămân părinții singuri”.



Mai mulți fermieri ne-au anunțat că planifică să plece în curând peste hotare, pentru că întreprinderile pe care le gestionează sunt în prag de faliment. Aceștia nu au cum restitui creditele luate de la bănci, dar și achita datoriile pentru inputuri.

agrobiznes.md/