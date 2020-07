Fermieri din câteva raioane anunță că vor ieși la proteste în întreaga țară, dacă Guvernul nu va acționa

„Trebuie reglementată relaţia agricultorilor cu inspectoratul fiscal. Nouă ni se cere să plătim impozite. Avem nevoie de ajutor material sub formă de combustibil pentru a continua lucrările în livezi şi câmpuri. Trebuie să rezolvăm problema reconstituirii Serviciului Antigrindină, deoarece riscăm ca o asemenea calamitate să se abată din nou asupra noastră”, consideră el.

„Grindina din 7 iulie era de mărimea nucii. Livada noastră, cu o suprafaţă de 220 de hectare, unde cresc cireşi, caişi, meri, a fost distrusă în totalitate. A sosit comisia, a calculat pierderile – 18,9 mil. lei, a predat actul şi a plecat. Noi ce să facem? O zi de vară hrăneşte un an. Trebuie să tratăm copacii, să desfăşurăm alte lucrări agricole, să plătim salarii la 50 de angajaţi, dar de unde să luăm bani pentru toate acestea?”, se întreabă el.

