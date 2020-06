Fermierii britanici duc dorul muncitorilor români. Pandemia le-a arătat ce ar putea urma după Brexit și sunt îngroziți

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Desecretizarea fondurilor Arhivei Ministerului Afacerilor Interne al R. Moldova ofera cercetatorilor posibilitatea realizarii unei reconstituiri cat mai fidele a multiplelor aspecte ale istoriei regimului totalitar comunist, insuficient sau deloc elucidate in istoriografia noastra. Regimul...

Emisarul american pentru Serbia şi Kosovo, Richard Grenell, a declarat luni că Belgradul şi Pristina au acceptat o întâlnire la Casa Albă pentru a încerca relansarea dialogului blocat de peste un an, notează AFP, citată de Agerpres.

Retenția de apă din organism nu face altceva decât să ne compromită starea de bine. Mâini și picioare umflate, senzația de kilograme în plus, disconfort respirator, toate acestea pot anunța neplăcuta situație despre care am vorbit mai devreme.

Luna paraseste Berbecul si se indreapta spre Taur, de aceea si mintea ta se va indrepta spre lucruri mai practice. Poate finantele tale sunt punctul principal de atractie al acestui moment? Poate simti nevoia unei mese copioase, gatite din inima? Luna in Taur face cuadratura cu Saturn in...

„Cred că guvernul Regatului Unit consideră în continuare că obținerea unui acord comercial e ceva simplu. De ce nu ni se oferă un acord comercial și gata? Nu își dau seama cât de complicat e acest lucru. De aceea avem nevoie de mai mult timp. Dar cei care au pledat pentru Brexit spun că la mijloc e un complot al celor care nu au vrut să părăsească UE. Orice prelungire - chiar și o zi în plus - e un complot: perioada de tranziție nu trebuie extinsă”, explică David Henig, director de proiecte comerciale.

„Speranța mea, după acest an, este în primul rând ca guvernul britanic și publicul britanic să înțeleagă ce e nevoie. Ei joacă un rol important. Nu există nicio îndoială în acest sens: fără această forță de muncă străină va apărea o lipsă de productivitate în întreg Regatul Unit”, avertizează fermierul.

„Este diferit. Englezii sunt mai fericiți. Românii și bulgarii muncesc și atât. Nu vorbim cu adevărat, doar muncesc. Acum am o echipă fericită și toată lumea este fericită. Asta e bine”, spune Csabo.

„Nu sunt foarte sigură, să fiu sinceră. Acum respect munca pe care o fac. Și știu că de fapt este mult mai greu decât pare. Dar da, îi respect pe românii care vin și lucrează aici în fiecare an, pentru că nu este o muncă ușoară”, spune o culegătoare autohtonă de sparanghel.

„La prima vedere, pare că doar culegi niște verdeață din noroi. Dar nu este așa. Cred că și Mark a trebuit să fie foarte răbdător cu noi, până am învățat. Pentru că trebuie să... „citești” sparanghelul: trebuie să decizi dacă este suficient de mare sau dacă ar fi mai bine să-l mai lași câteva ore… Și toate astea au durat ceva timp”, spune Robert Hawkins.

„Știi cum e ... Am o mulțime de prieteni rămași fără loc de muncă care ar fi mai mult decât dornici să lucreze din greu. Așa că nu cred că avem nevoie de mai mulți muncitori din Europa de Est” - era argumentul unui militant pro-Brexit.

E perioada în care mulți români ar fi bineveniți în Marea Britanie, pentru că ei reprezintă o mare parte a muncitorilor agricoli sezonieri. Dar, din cauza pandemiei, călătoriile între Marea Britanie și România au fost restricționate. Așadar, mii de lucrători lipsesc acum din fermele britanice. Guvernul și-a îndemnat propriii cetățeni să culeagă ei recoltele din Marea Britanie. Chiar și Prințul Charles s-a alăturat campaniei. Dar nu este atât de ușor cum pare. Mark Thorogood este proprietarul fermei New Moor și se îndoiește că muncitorii locali sunt soluția. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vinerea la ora 21:30 și în reluare sâmbăta de la ora 19:30.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

