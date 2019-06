Fermierii din R. Moldova exportă tot mai multe cereale ecologice pe piața din UE

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Desecretizarea fondurilor Arhivei Ministerului Afacerilor Interne al R. Moldova ofera cercetatorilor posibilitatea realizarii unei reconstituiri cat mai fidele a multiplelor aspecte ale istoriei regimului totalitar comunist, insuficient sau deloc elucidate in istoriografia noastra. Regimul...

Rusia a continuat să crească numărul de trupe, aeronave și arme grele în Crimeea anexată, susțin reprezentantii serviciilor americane de informatii, care au analizat noile imagini de satelit a peninsulei, scrie publicatia Defense One.

Exportul de cereale ecologice, cultivate de cei 63 de fermieri, este rezultatul proiectului „Agricultura ecologică fortificată”, finanțat de Agenția din cadrul Ministerului Afacerilor Economice și Politicilor de Mediu din Olanda, susținut de Agenția Cehă pentru Dezvoltare, și implementat de „People in Need Moldova” și „Prograin Organic”.

Organizaţia „People in Need Moldova” menţionează că, cultivarea cerealelor în regim ecologic aduce beneficii pentru sol și apă, a căror degradare încetează odată ce nu mai sunt utilizate produse chimice la creșterea producției agricole. Avantajele agriculturii ecologice sunt vizibile atât pentru oameni, care consumă produse sănătoase, cât și pentru mediul antreprenorial, în care se pot dezvolta afaceri prospere.

Potrivit organizației neguvernamentale cehe „People in Need Moldova”, care, în colaborare cu Olanda, Republica Cehă şi compania „Prograin Organic”, oferă sprijin fermierilor, evoluția exporturilor își menține tendința pozitivă în ultimii trei ani, ceea ce face ca sectorul agriculturii ecologice să devină tot mai atractiv pentru fermieri.

