Festivalul filmului japonez la Chișinău

Am avut plăcerea să mă reîntorc la Bistrița, un oraș superb, doldora de scriitori, oameni de cultură, oameni minunați. Am stat acolo câteva zile și aproape că n-am avut timp să respir, pentru că programul a fost unul foarte bogat.

În 2008, a fost publicat primul meu articol în ziarul TIMPUL. Eram încă pe băncile școlii, când am scris acel text despre disciplina „opțională” de limbă și literatură rusă, pe care o studiasem în toți anii de liceu, câte două ore pe săptămână,...

Sectorul agricol din Republica Moldova are nevoie de investiții, dar acest lucru nu înseamnă că autoritățile planifică să ofere străinilor dreptul de a cumpăra terenuri. Declarația a fost făcută de către ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Nicolae...

Am întâlnit, la radio şi la televizor, următoarele enunţuri:

Sâmbătă, filmele vor fi proiectate pe tot parcursul zilei. Începând cu ora 10.00 va fi prezentat filmul „Parks”, în regia Nitsuki Seta. La ora 12.10, va fi proiectat filmul „Tremură cât vrei” /„Katte ni Furuetero”, iar de la ora 14.20 – filmul „De azi lumea e a ta”/ „Sekai wa Kyo kara kimi no mono”, regie: Masaya Ozaki. Festivalul se va încheia cu proiecția „Let’s go, Jets!”, regie: Hayato Kawai, care va fi prezentată de la ora 16.20.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)