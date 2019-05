Festivalul Internațional „Primăvara Europeană a Poeților” 2019

Au început filmările pentru primul serial bazat pe acţiunea din "Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor", realizatorii folosind ca titlu provizoriu formula "Bloodmoon", relatează contactmusic.net. Producţia - care o are în distribuţie pe actriţa britanică...

„Fabrica de troli” din Rusia ar fi folosit un software dezvoltat pentru a influența referendumul Brexit, relatează The Telegraph.

În seara zilei de 7 mai, în Sala de festivități a Muzeului Național de Artă al Republicii Moldova, a avut loc deschiderea oficială și prezentarea invitaților, urmate de Simpozionul Internaţional „Dialoguri europene: poeţi şi traducători”, moderat de Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor, și de Teo Chiriac, vicepreședintele Uniunii Scriitorilor. Pentru invitații din străinătate traducerea a fost asigurată de Leo Butnaru în limba rusă și de Moni Stănilă în limba engleză. A doua zi a început cu desanturi poetice prin universități și licee. La Universitatea de Stat s-a aflat o grupă, coordonată de Teo Chiriac, care a fost însoțit de poeții Linda Maria Baros (Franța), Leo Butnaru și George Terziu (România). O altă grupă, coordonată de Arcadie Suceveanu, a susținut recitaluri la Liceul „Prometeu”, și i-a inclus pe poeții Daniel Corbu (România) Evgheni Stepanov (Federația Rusă), Eugen Suciu (România) și Radmila Popovici. La ULIM, grupa de poeți, formată din Faryd Huseyn (Azerbaidjan), Mircea Dan Duță (România), Maria Pilchin și Valeriu Matei, directorul ICR „Mihai Eminescu” din Chișinău, a fost condusă de Nicolae Spătaru. Dumitru Crudu i-a avut alături pe poeții Andy Fierens (Belgia), Emilian Galaicu-Păun și Eugenia Bulat, care au participat la evenimentele desfășurate la Liceul „Onisifor Ghibu”. La Liceul „Spiru Haret”, Moni Stănilă s-a aflat împreună cu poeții Yekta (Franța), Magda Cârneci (România), Vasile Romanciuc și tânăra poetă Iulia Iaroslavschi. Alte două grupe au susținut recitaluri, cea dintâi la Biblioteca „Onisifor Ghibu”, unde au fost prezenți Luba Feldsher (Israel), Christian W. Schenk (Germania) și Marcela Benea, sub îndrumarea gazdei, criticul și poetul Vitalie Răileanu; cealaltă (și ultima) a fost alături de Grigore Chiper la Universitatea Tiraspol și i-a adus laolaltă pe poeții Valeriu Stancu (România), Stere Bucovală (România) Călina Trifan și Dumitru-Dan Maxim. Tot în acea zi, grație bunăvoinței echipei de la Cramele Mileștii Mici, invitații au putut vizita impresionantele galerii și au participat la o degustare de cinci vinuri, însoțită de o masă cu meniu tradițional. Mulțumiți de experiență, oaspeții festivalului au trecut și pe la magazinul de vinuri de la Mileștii Mici. Primul Podium Poetic, moderat de Moni Stănilă, i-a avut ca protagoniști pe scriitorii: Daniel Corbu (România), Farid Huseyn (Azerbaidjan), Eugen Suciu (România), Yekta (Franța), Linda Maria Baros (Franța), Christian W. Schenk (Germania), Valeriu Stancu (România), Stere Bucovală (România), Mircea Dan Duță (România), cărora li s-au alăturat poeții noștri Maria Șleahtițchi și Nicolae Dabija. La începutul acestui eveniment, preşedintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, i-a înmânat Marele Premiu și Trofeul Festivalului (o sculptură de Valentin Vârtosu) poetului Daniel Corbu, pentru întreaga creație poetică. Prima zi de festival s-a încheiat cu Youth challenge. Provocarea primei lecturi a fost lansată de tânăra poetă, Iulia Iaroslavschi, urmată de toți poeții prezenți de la noi și din străinătate. Astfel, în cadrul acestui eveniment au citit peste treizeci de poeți. În a treia și ultima zi a Festivalului, au avut loc lansări de carte. Almanahul Festivalului Internațional Primăvara Europeană a Poeților, editura „TipoMoldova”, a fost prezentat de Teo Chiriac. Cartea Poeziei 2019 și volumele colecției de poezie „Primăvara Poeților” (Aureliu Busuioc – Luceferi peste creste și Dumitru Matcovschi – Evantai), colecție realizată în cadrul programului acestui prestigios Festival, au fost prezentate de managerul editurii „Arc”, poeta Maria Pilchin. Invitatul din Federația Rusă, Evgheni Stepanov a prezentat o antologie de scriitori de limbă română de pe ambele maluri ale Prutului, editată sub îndrumarea sa. Luba Feldsher, George Terziu și alți invitați au prezentat proiectele lor editoriale, iar colegii Nicolae Popa și Gheorghe Doni și-au prezentat cele mai recente volume de poezie. Seara a continuat cu Podiumul poetic, moderat de Teo Chiriac și Moni Stănilă, în cadrul căruia au citit Magda Cârneci (România), Evgheni Stepanov (Federația Rusă), Andy Fierens (Belgia), Luba Feldsher (Israel), George Terziu (România), alături de care au recitat și poeții noștri Margareta Curtescu, Alexandru Cosmescu și Silvia Goteanschi. Festivalul a fost închis cu recitalul susținut de Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor, și de Vladimir Beșleagă, patriarhul literaturii române din Republica Moldova. Având în vedere numărul de admiratori, prezenți la Festivalul Internațional „Primăvara Europeană a Poeților”, putem afirma cu certitudine că, de la o ediție la alta, succesul acestui Festival internațional e în continuă ascensiune. Mulțumim pe această cale Ministerului Educației, Cercetării și Culturii, Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău, Ambasadei Azerbaidjanului de la Chișinău, Congresului Azerilor de la Chișinău, Institutului Flamand, Muzeului Național de Artă al R. Moldova, Cramelor Mileștii Mici, dar și partenerilor media: Moldova 1, Teleradio Moldova, ziarului nostru, TIMPUL, precum și tuturor celor care au făcut posibilă desfășurarea ediției a IX-a a celui mai mare festival internațional de poezie de pe teritoriul țării noastre.

