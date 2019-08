Fii patriot moldovean, arborează „drapelul fascist”!

Eu personal susţin iniţiativa televiziunii dintr-un interes foarte… personal. Nu am vrut să abordez acest subiect, dar dacă aşa s-a creat contextul... Vorba e că eu, într-un an, de Ziua Independenţei, am încercat să mă mândresc că sunt moldovean şi am arborat tricolorul la balconul locuinţei mele. Am arborat tricolorul dimineaţă şi stăteam mândru la balcon uitându-mă şi la alte balcoane, să văd dacă şi alţii se mândresc, ca mine, că sunt moldoveni. Nimic, domnule! La celelalte balcoane - totul pe vechi, ca de obicei, de parcă nici nu era mare sărbătoare naţională - rufe puse la uscat, ţoale spânzurate spre aerisire. Şi cum stăteam eu aşa şi mă mândream de unul singur, îl văd pe un veteran care se opreşte sub balconul meu împodobit cu însemnul mândriei mele statale, ridică pumnii, fluturându-i ca un vechi tunar direct în direcţia mea şi a obiectului mândriei mele naţionale şi statale, strigând: Faşist, uberi naui faşistski flag, miliţîiu pozavu! (Pre limba noastră cea moldo-română: „Fascistule, scoate (intraductibil) drapelul fascist, că chem poliţia”!). Se opreşte lângă el o bătrânică, îşi îndreaptă ochelarii şi când vede ce fel de drapel am arborat eu la balcon, ca să mă mândresc că-s moldovean, începe a urla şi ea în aceeaşi limbă iubitoare şi ocrotitoare de popoare mari şi mici: „Naţîst, faşist, kuda naş prezident smotrit?!” (Traducere liberă: „Nazistule, fascistule, dar oare de ce admite aşa ceva preşedintele nostru!?”).

…Precizez că aceasta s-a întâmplat în anul de glorie naţională a moldovenilor când preşedintele Voronin a numit în public, în parlament, drapelul (tricolor) de stat al R. Moldova „steag fascist”. Era clar că cei care îmi cântau sub balcon o serenadă… antifascistă erau adepţi şi votanţi ai preşedintelui Voronin. Şi dacă prezidentul lor a spus că tricolorul e „steag fascist”, cum puteau ei să spună altceva?…

De atunci mi-a trecut cheful de a mă mândri că-s moldovean şi de a mai arbora tricolorul la balcon. Anul acesta însă voi arbora, dar nu unul, ci trei drapele: tricolorul R. Moldova, tricolorul României şi drapelul UE. Ia să vedem ce o să zică veteranii lui Voronin… În felul acesta voi demonstra că sunt şi statalist moldovean, şi unionist român, şi proeuropean aşa cum mi-e tot neamul, cum ne sunt timpurile şi istoria.

…Mă gândesc însă ce va face Voronin! Va fi mândru că-i moldovean şi va arbora „tricolorul fascist” la balconul locuinţei sale? Şi dacă da? Îmi imaginez cum de Ziua Independenţei, dimineaţă, îl arborează, stă la balcon şi se mândreşte, iar de jos, din stradă, un veteran flutură pumnii spre el, urlând pre limba lui: Faşist, uberi naui faşistski flag, miliţîiu pozavu! (vezi traducerea de mai sus).

…Şi televiziunea cu iniţiativa nu vine să-l filmeze, deşi a promis.

