Filarmonica Națională, în continuare în RUINE. ,,Or ce a mai rămas din ea va fi demolată, însă vor fi păstrate unele elemente arhitecturale” spune Ministrul Culturii

Unul dintre reperele majore ale orașului São Paulo, Brazilia - clădirea Federației Industriilor (FIESP), construită în 1979, care are un design piramidal și o înălțime de...

Socialitul Igor Dodon s-a arătat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatură nouă, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat să trimită observatori pentru...

Ce fel de struguri trebuie folosiţi, ce vase şi ustensile sunt indicate şi de câte ori trebuie tras vinul pentru a căpăta un buchet memorabil sunt întrebările pe care le are...

În acest an, trecerea la ora de iarnă se face între 30 și 31 octombrie, când ceasurile se vor da cu o oră înapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00.

Modificările operate la Legea prin care s-a redus, de la trei ani la un an, termenul în care poate fi efectuat controlul de avere și interese personale, votate la 16 decembrie 2020 de fosta...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Inceputul de secol al XVI-lea aducea in tinuturile inzapezite ale Rusiei un monarh cum lumea nu mai vazuse inca de pe vremea imparatilor romani. Sadic, mistic, sangeros dar in acelasi timp diplomat...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Republica Moldova, Georgia, Ucraina și Azerbaidjan, au semnat la New York decizia de constituire a unui grup permanent al GUAM în domeniul comunicării strategice, ceea ce va contribui la sporirea vizibilității organizației, precum și la promovarea imaginii acesteia, prin diferite...

Un tânăr din Florești ar fi cerut dar a și primit mită de la două persoane, sub pretextul că le poate ajuta să susțină cu succes examenele de calificare auto și să-și perfecteze permisele de conducere. La a doua tentativă de trafic de influență, bărbatul a fost denunțat și...

Camera Reprezentanților din SUA a adoptat bugetul apărării pentru următorul an fiscal, documentul a fost adoptat cu 316 voturi, împotrivă - 113 voturi, acesta prevede sancțiuni mai dure împotriva Rusiei. Despre acest lucru a anunțat TASS.

„Filarmonica va fi aici, pe acest loc, asta ne dorim cu toții. Într-un an s-au făcut pași, la început mai rapid, după s-a tărăganat, s-a stopat totul. Acum avem încrederea că vom merge mai departe. Primul pas este lansarea concursului de idei, vom selecta cel mai adecvat concept, proiect de construcție a filarmonicii. Va fi făcut totul de la zero. Vrem o instituție modernă, performantă”, a declarat directorul filarmonicii, Svetlana Bivol.

„A trecut un an, întrebări sunt foarte multe. Întrebări despre ce s-a întâmplat, ce s-a făcut timp de un an, ce va fi în continuare. Ce vom construi pe acest loc? Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” se va construi pe acest loc, asta este sigur. Concluzia comisiei de experți etse că trebuie să mergem pe calea unei filarmonici noi. Intenționăm să construim o filarmonică modernă, calitativă. În noua clădire vor fi elemente din vechea filarmonică. În caietul de sarcini care va fi elaborat de Ministerul Culturii se va regăsi și elementul păstrării elemntelor arhitecturale. Au fost făcute doar 2 rapoarte, prezentate fostului minister, iar fosta guvernare s-a izolat de această problemă și nu s-a făcut nimic. Vom organiza un concurs internațional, idei despre cum trebuie să arate o filarmonică modernă. Vom face consultații publice. Suntem în proces de identificare a surselor pentru reconstrucția filarmonicii, trebuie mai întâi să facem un deviz, proiect pentru a înțelege de ce bani avem nevoie”, a declarat ministrul Culturii, Sergiu Prodan.

Ministrul Culturii susține că filarmonica or ce a mai rămas din ea va fi demolată, dar vor fi păstrate unele elemente arhitecturale care se vor regăsi în noua clădire.

Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” rămâne în continuare „blocată” la propriu, lucru care ar putea dura încă foarte mulți ani înainte, o spun chiar responsabilii instituției. Autoritățile de la Chișinău nu au deocamdată un proiect despre cum ar trebui să arate în viitor clădirea și nici nu cunosc de câți bani ar fi nevoie pentru construcția filarmonicii de la zero, dar spun că actuala guvernare va depune tot efortul pentru a o readuce la viață.

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

Marcarea în fiecare an a Zilei internaţionale a carităţii a fost decisă de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105. Scopul acestei...

