Filat ar fi furat 100 de milioane de euro; „O parte din acești bani sunt stocați acum în Europa și Africa”. „Plahotniuc îi organiza mese cu prieteni în penitenciar și îi trimitea cadouri de Crăciun”

„Filat a furat suma de 100 de milioane de euro din băncile moldovenești cu ajutorul lui Șor. O parte din acești bani sunt stocați acum în Europa și în Africa. O altă parte de bani au fost și în Turcia, însă după câte am înțeles sunt deja consumați.” Este declarația fostului avocat al lui Vladimir Filat, Igor Popa, și a fost făcută în cadrul talk-show-ului „Secretele Puterii” de la Jurnal TV. Acesta a mai declarat că dosarul lui Filat este o mascaradă pusă la cale cu Plahotniuc.

Deși Vladimir Filat a declarat recent că duce o viață modestă, că stă cu chirie și se deplasează cu transportul public sau este ajutat de prieteni, care îi împrumută mașina, fostul avocat al acestuia declară că Filat ar avea sume impunătoare de bani, stocate în conturi din Europa și Africa.

„Vlad Filat are bani până în ziua de astăzi ascunși în băncile europene și acum procurorii se ocupă de investigarea acestor fapte. În afară, Filat și Plahotniuc țin bani pe directori nominali, beneficiari fictivi, și ca să demonstrezi apartenența acestor bani este un volum de lucru enorm. Procurorii din Germania mai întâi caută probe și apoi arestează. După ce a fost reținut Filat el îmi spunea permanent minciuni că nu a luat bani de la Șor, că a primit maxim un ceas și o mașină, dar documentele arătau clar și se vedea că Filat a furat. Totuși procurorii de atunci eu exagerat și au băgat în dosarul lui Filat tot ce era posibil și imposibil”, a declarat Igor Popa.

Avocatul mai spune că Filat și Plahotniuc vorbesc până în ziua de astăzi la telefon și că cei doi se consultă în mai multe cazuri.

„Cei mai mari infractori din țara asta sunt Vladimir Filat și Vladimir Plahotniuc, care au făcut Republica Moldova timp de zece ani să stagneze. Aceștia doi sunt capul a două organizații criminale . Dosarul lui Filat a fost o mascaradă. Ei eu avut o înțelegere cum să facă în așa fel încât să nu întoarcă nimic”, a declarat avocatul Igor Popa.

În cadrul aceleieași emisiuni, avocatul Igor Popa a declarat că Filat este cercetat penal pentru spălare de bani în Germania și Franța și că în viitorul apropiat ar urma să fie condamnat. Totodată, Filar și-ar fi construit pe malul lacului Geneva două case, pe care le-a scris pe nepoata sa. Igor Popa a mai adăugat că și Vladimir Plahotniuc este cercetat acum penal în SUA pentru spălare de ani.



„Plahotniuc îi organiza mese cu prieteni în penitenciar și îi trimitea cadouri de Crăciun”

Fostul premier Vladimir Filat ar fi stat în penitenciar ca într-un hotel, spune fostul avocat al acestuia, Igor Popa. Mai mult, fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc, avea grijă ca Filat să petreacă împreună cu prieteni și să primească daruri de Crăciun în schimbul tăcerii. Declarațiile au fost făcute de fostul avocat al lui Filat, Igor Popa, după ce fostul premier i-a adus mai multe acuzații în ultima perioadă.

„Plahotniuc și-a dorit un lucru, ca Filat să nu vorbească, să-l țină izolat în celulă, să tacă și asta s-a întâmplat. Filat a acceptat un deal, a avut condiții foarte bune în celula sa. Pe mine mă trimiteau să vorbesc doar dacă era cazul, în rest ei vorbeau la telefon și Plahotniuc, spune el, i-a promis că-l va scoate din pușcărie. Filat povestea că Plahotniuc într-o seară i-a organizat o masă copioasă cu șampanie și cu prieteni, s-a îmbătat și nu ajungea până la celulă. Altă dată îmi povestea că i-a trimis cadouri de Crăciun. Filat și Plahotniuc sunt un întreg. Acești doi complici în jaful bancar cooperează până în ziua de astăzi și vorbesc la telefon până acum”, a declarat Igor Popa în cadrul talk-showului „Secretele Puterii” de la Jurnal TV.

„Ei au rămas prieteni până în ultima clipă. În afară de tăcere a fost și serviciul lui de a oferi consultație. Filat îi spunea lui Plahotniuc și îl consulta cum să se comporte în public pentru a câștiga în scrutinul electoral. Filat i-a cerut lui Plahotniuc susținere financiară și politică. La ultima discuție îi spunea că „Vlade, uite, Platon este împotriva mea și a ta, acuma trebuie să ne unim forțele și să luptăm cu acest Platon”, a declarat avocatul Igor Popa.

Fostul avocat a lui Filat mai spune că declarațiile și acuzațiile acestuia sunt acum investigate de procurorii din Germania.

„Din momentul în care am auzit acuzațiile aberante ale lui Vlad Filat, am avut nevoie de timp pentru documentare. Am adresat o plângere penală față de procurorii din Germania în care am cerut să se investigheze faptele declarate de el. Totodată am încercat să luăm legătura cu el pentru a înțelege de ce face astfel de declarații, dar nu ne-ea răspuns, ulterior ne-a rugat să nu facem declarații de presă. Prima reacție după declarațiile lui a fost să râdem în hohote”, a mai adăugat Popa.



Igor Popa: „Filat e un mincinos; Are un Mercedes S-Class ultimul model și închiriază o casă cu 6.000 de euro pe lună”

În timp ce Vladimir Filat afirmă că stă la chirie într-un apartament mic și circulă cu mașina unui prieten, fostul avocat al acestuia spune că declarațiile lui Filat sunt aberații și că în realitate acesta ar deține un automobil Mercedes S-Class ultimul model și ar plăti pentru chiria locuinței o sumă lunară impunătoare.

„Filat este un mincinos. El se plimbă cu o mașină Dacia Duster care este simplă, iar în realitate are un Mercedes S clas ultimul model și locuiește într-o casă cu 6.000 de euro chuiria pe lună. Detectivii cu care noi lucrăm au toată informația despre el, unde călătorește, ce face, ce conturi mai golește”, a declarat avocatul Igor Popa în cadrul talk-showului „Secretele Puterii” de la Jurnal TV.

Tot aici, Igor Popa a declarat că Filat are bani în conturile unor bănci din Europa și Africa și că acesta ar mai deține două case pe malul lacului Geneva, lângă cele ale lui Plahotniuc.

