Filip acuză o înțelegere Dodon-Sandu: S-au înțeles să meargă la anticipate fără să-și asume responsabilitatea pentru oamenii care mor

Președintele Maia Sandu și liderul socialist Igor Dodon ar fi ajuns la o înțelegere pentru a merge la alegeri anticipate, dar au făcut-o în spatele cortinei, fără să-și asume responsabilitate pentru oamenii care mor în fiecare zi, acuză liderul PD Pavel Filip.

Într-o postare pe Facebook, Filip și-a manifestat regretul că Maia Sandu nu a discutat cu PD scenariul de înaintare a lui Igor Grosu la funcția de premier.

„Partea bună e că am scăpat de un eventual candidat al majorității Dodon-Șor. Cât despre noul candidat, nu am înțeles încă dacă de data aceasta vorbim de un guvern pe bune sau și acum ni se va cere să nu-l votăm. NICI NU VREAU SĂ IAU ÎN CALCUL POSIBILITATEA CĂ NOUL CANDIDAT VA CERE DIN NOU ZERO VOTURI, PENTRU CĂ ȚARA NU VA SUPRAVIEȚUI FĂRĂ UN GUVERN FUNCȚIONAL”, a comentat Filip.

El i-a cerut Maiei Sandu să fie „sinceră cu cetățenii și să le spună clar încotro se îndreaptă și ce îi așteaptă pentru că nu e loc de jocuri politice în timp de pandemie”.

„Acum, analizând lucrurile dintr-o parte, se pare că deal-ul, înțelegerea între Maia Sandu și Igor Dodon (despre care deja tot mai mulți vorbesc) a fost făcută din timp: s-au înțeles să meargă la anticipate. Dar nu oricum: ci fără să-și asume responsabilitate pentru oamenii care mor în fiecare zi! Ei încearcă să fugă de răspundere, dar TOT EI vor fi responsabili de fiecare om pe care îl vom pierde în următoarele zile din cauza jocurilor politice!”, a mai menționar Filip, declarându-se „profund dezamăgit și dezgustat de înțelegerile ascunse și spectacolul pus în scenă azi, în timp ce țara arde, iar oamenii mor”.