Filip anunță că a iniţiat consultări cu organizaţiile teritoriale privind STRATEGIA de acţiune a PD în opoziţie

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Am decis să folosesc metoda dumneavoastră consacrată de comunicare ca reacție la postarea acidă referitor la mioritismul nostru, al moldovenilor.

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, a fost nevoit, sub presiunea publică, să-și retracteze declarația făcută la București, potrivit căreia războiul de pe Nistru din 1992 ar fi fost un ”război civil”, dar probabil nu a încetat să...

Are mai puțin colesterol carnea albă față de cea roșie? Am tinde să spunem că da, însă un studiu recent ne contrazice. Este la fel de periculoasă.

