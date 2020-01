Filip se distanțează de Candu și Sirbu

Președintele Partidului Democrat, Pavel Filip, spune că întâlnirea pe care au avut-o democrații Andrian Candu și Sergiu Sîrbu cu omul de afaceri Nathaniel Rothschild nu a avut legătură cu PDM.

„Nu am apucat să am discuții cu colegii. Am avut un schimb de opinii scurt cu dl. Candu. Aceasta nu are nicio legătură cu Partidul Democrat. Nu au reprezentat formațiunea în acele discuții. A fost o întrevedere privată. Să nu încerce cineva să facă o legătură”, a declarat Pavel Filip.

Amintim că zilele trecute în spațiul public a apărut o fotografie în care deputații Partidului Democrat din Moldova Sergiu Sîrbu și Andrian Candu apar alături de omul de afaceri Nathaniel Rothschild, fostul proprietar al Avia-Invest, compania concesionară a Aeroportului Internațional Chișinău.

Sergiu Sîrbu a confirmat autenticitatea imaginii și faptul că o astfel de întrevedere a avut loc, dar a refuzat să ofere mai multe detalii. Andrian Candu, la rândul său, nu a comentat în niciun fel subiectul.

