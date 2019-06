Filmările pentru cea de-a patra parte a francizei SF "Matrix" vor debuta în 2020, la Chicago.



Michael B. Jordan a fost distribuit în rolul principal, potrivit bfmtv.com, transmite Mediafax. Actorul este cunoscut din Creed şi Pantera Neagră/ Black Panther.

Scenariul noului film este semnat de Zak Penn, coscenaristul "X-Men 2", "X-Men: The Last Stand" şi "The Avengers".

Keanu Reeves, interpretul lui Neo, a declarat deja că nu vrea să îşi reia rolul.

Inclus în arhivele naţionale ale cinema-ului american în 2012, filmul "The Matrix" a devenit astfel oficial un "clasic" al industriei de dincolo de Atlantic.

Trilogia "Matrix" a avut încasări de peste 1,6 miliarde de dolari, datorită efectelor speciale inovatoare şi scenelor de luptă spectaculoase.