FILMUL EXTRAORDINAR DESPRE CARE NU VORBESTE NIMENI. NETFLIX A LANSAT UN BLOCKBUSTER DE 700 DE MILIOANE $

"The Wandering Earth", regizat de Frant Gwo, este al treilea cel mai profitabil film din 2019. Desi nimeni nu vorbeste despre el, este disponibil deja pe una dintre cele mai mari platforme de video la cerere.



"The Wandering Earth", blockbuster-ul science-fiction al lui Frant Gwo despre incercarile omenirii de a impiedica Soarele sa distruga Pamantul, a avut premera in China la inceputul acestui an si a inregistrat incasari la fel de bune ca "Avengers: Endgame" la box-office.

Filmul este in prezent a doua cea mai mare productie chineza din istorie si, cu incasari de 700 de milioane de dolari la box office-ul mondial, este a treia mare productie din anul 2019, dupa "Endgame" si "Captain Marvel".

In ciuda performantelor extraordinare, "The Wandering Earth" a aterizat la Netflix fara fanfara si campanii de marketing. Platforma de video la cerere a introdus-o in grila pe 30 aprilie in serviciul regional al companiei, iar trailerul nu a fost niciodata incarcat pe pagina oficiala Netflix din S.U.A.

"The Wandering Earth" nu a fost mentionat in comunicatele oficiale de presa, deci fara niciun fel de constientizare, abonatii nu stiu ca unul dintre cele mai mari hit-uri globale din 2019 este disponibil in prezent.

Filmul spune povestea unui viitor indepartat in care Soarele se extinde intr-un gigant rosu care incepe sa devoreze Pamantul, determinand omenirea sa faca o incercare indrazneata pentru a se salva de la extinctie.

Eroii construiesc zece mii de motoare stelare intr-un efort de a propulsa Terra din Sistemul Solar, in speranta de a gasi o noua casa cereasca. In timpul calatoriei de 2.500 de ani, un grup apara civilizatia umana de pericole neasteptate si dusmani noi pentru a asigura supravietuirea omenirii in epoca Pamantului ratacitor.