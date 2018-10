Filmul zilei în care Ilie Balaci a murit. Ce i-ar fi cerut mamei înainte de a i se face rău

Ion Popa, prieten: “Am plâns pentru tata, mama, Dobrin şi Balaci. Am plâns cum n-am plâns pentru nimeni.”

Traian Magala, medic Serviciul de Ambulanță Dolj: “Am începutul manevrele avansare - intubatul, oxigenoterapie, administrare de medicaţie specifică stopului cardio respirator. Noi am susţinut resuscitarea prin compresiuni toracice, administrare de medicamente pentru că noi eram acolo practic sub un metru era distanta spaţiul respectiv, pacientul nu se mişcă.”

Sorina Pintea, ministrul Sănătății: Am discutat dimineaţă cu domnul ministru, Raed Arafat, şi în colaborare cu DSU-ul echipa constituită e mixtă. Reporter: Li se poate reproşa medicilor de pe ambulanţă că nu i s-a făcut tromboliza? Sorina Pintea, ministrul Sănătății: Nu putem discuta despre asta, nu ştiu ce s-a întâmplat exact acolo, de aceea am trimis această echipă.

Un dispozitiv exploziv a fost găsit luni într-o cutie poştală din apropierea locuinţei din New York a miliardarului George Soros, ţinta preferată a militanţilor de dreapta din Statele Unite şi Europa de Est, a anunţat The New York Times citând surse din poliţie.