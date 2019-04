Filosof belarus: Anexarea Belarusului este iminentă

La Minsk au loc dezbateri intense despre amenințarea anexării de către Putin, dupa ce Rusia a impus sanctiuni comerciale impotriva Belarusului, iar președintele Lukasenko a ordonat sistarea tranzitului de țiței rusesc din necesitati de ”modernizare” a conductei Drujba.



”Exista riscul ca statul unional Rusia-Belarus să fie în curând încorporat în Federația Rusă prin reformă constituțională”, afirma in acest sens filosoful belarus Vladimir Mațkevici, într-o scrisoare deschisă adresată lui Alexander Lukașenko. Această scrisoare, datata 8 aprilie, a provocat o dezbatere largă în Belarus.

În scrisoarea sa postata pe Facebook, Mațkevici susține că, sub conducerea lui Lukașenko, Belarus își pierde suveranitatea și va cădea în curând sub controlul exterior al gruparii care si-a gasit locas la Kremlin, si „care luptă pentru continuarea politicii Rusiei desfasurate în prezent”. „Obiectiv, Rusia nu are nevoie să anexeze Belarus, acest lucru este necesar doar unei anumite grupari de forta”, scrie filosoful.

„Grupurile de lucru, organele așa-numitului „Stat Unional” sunt toate instrumentele voastre ( a lui Lukasenko – n.r.) si a lui Putin, nu au nici proprie voință, nici poziție … Execută mecanic toate ordinele … Dvs. ați dus situația la asta. Ați semnat acordurile cu permisivul Elțin, dar aveti de-a face cu durul si autoritarul Putin. În plus, Putin se află într-o situație dificilă, fara loc de manevră, nu are multe opțiuni … Sper că Putin nu v-a dat încă ultimatum. El poate s-o faca. Și nu il va opri nimic daca nu va avea alte opțiuni pentru a-și atinge obiectivele sale de anexare a Belarusului și de anulare a suveranitatii noastre“, – continua Mațkevici.

El observa faptul că schimbarile in Constituție urmeaza să se faca simultan în Rusia și Belarus. „Această sincronizare ma sperie. În plus, neoficial, în Rusia se vorbeste despre acordarea tuturor întelegerilor privind „Statul Unional” a statutului de act constituțional, iar aceasta este o amenințare directă la adresa suveranității noastre”, scrie filosoful.

Pentru ca amenințarea pierderii suveranitatii să nu devină realitate, Mațkevici propune să se elaboreze și adopte o nouă Constituție a Belarusului: „sa se convoace o Adunare Constituantă, ale cărei delegați vor fi împuterniciți înainte de a adoptarea noii Constituții la un referendum național…”.

Într-un interviu acordat DW, Mațkevici a recunoscut că îi este frică de consecințele unui astfel de ”atac asupra autorităților”.

„Mi-e teamă de consecințe, dar nu cum ați putea crede, nu mă tem de represiunile autorităților împotriva mea, deși înțeleg că pot avea loc. În acest sens, orice persoană activă din Belarus poate deveni victimă a represiunii, chiar fără a comite astfel de acțiuni. Mi-e teamă de altceva. Am fost îndemnat sa scriu această scrisoare din cauza tensiunii ridicate, resimțite acum în societatea belarusă. Mă tem că această tensiune va conduce la acțiuni periculoase, vreau sa evit ca oamenii să înceapa diverse actiuni violente, inclusiv atacuri teroriste ” – spune Mațkevici.

Potrivit acestuia, tensiunea crescândă în societate este legată de viitoarele alegeri – alegerile parlamentare și prezidențiale sunt programate pentru 2020, totuși, potrivit relatarilor de presă, unul dintre scrutine poate avea loc la sfârșitul anului 2019. Și, bineînțeles, acest lucru este legat de informațiile care se infiltrează constant în mass-media că se pregătește o „anexare a Belarusului de catre Rusia, așa-numitul Anschluss”.

În Rusia, opinia publică este deja pregatita că Belarus este pe punctul de a cădea în brațele fratelui rus.

„Am motive să cred că în constituția Rusiei și a Belarusului se vor introduce amendamente despre prioritatea Tratatului Unional asupra legilor Rusiei și Belarusului”, avertizează Mațkevici. „La nivel juridic, acest lucru poate fi prezentat ca o asociere de parteneri egali, dar în realitate este o prostie. Nu poate exista o uniune egală între Belarus și Rusia – în cele doua țări sunt mult prea diferte si regimul demografic, si cel economic și politic. Prin urmare, pentru Belarus, o astfel de uniune ar însemna anexare”.

„În Rusia ar trebui să știe că nu există temei juridic, nu există scuze plauzibile pentru anexarea Belarus fără o hotărâre suverană a poporului. Este evident că Rusia nu are nevoie să anexeze Belarus, doar regimul lui Putin vrea acest lucru și nu exclud faptul că scenariul cu schimbarea constituțiilor poate fi amanat dacă Kremlinul găsește o opțiune optimală și mai ieftină pentru mentinerea regimului lui Putin. Dacă nu, în acest rastimp (regimul de la Kremlin) ar trebui să pregăteasca opinia publică din Belarus”, avertizează filosoful.

