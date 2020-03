Filosoful Yuval Noah Harari, despre criza COVID-19: „Dacă închidem o țară sau mai multe, acestea se vor PRĂBUȘI din punct de vedere economic”

După cum am promis în cadrul conferinței de presă de la Parlament, susținută de deputații Octavian Țâcu, Lilian Carp și subsemnatul, astăzi voi prezenta probele concludente despre cel de-al treilea deputat psrm-ist, implicat în spălarea de bani din Federația Rusă,...

„În timpul crizei din 2008 existau adulți responsabili care și-au asumat poziția de lideri pentru a încerca să prevină cele mai sumbre scenarii. În ultimii patru ani, însă, am văzut o deteriorare rapidă în ceea ce privește încrederea în sistemul internațional. America nu are o poziție de lider acum. Chiar dacă va încerca să își asume această poziție, nimeni nu va urmări un lider care se pune el în prim-plan”, a spus Yuval Harari la CNN.

Istoricul, filosoful și scriitorul de succes Yuval Noah Harari, autor al volumelor „Homo Sapiens”, „Homo Deus” și „21 de lecții pentru secolul XXI”, a publicat recent în cunoscuta revistă săptămânală americană Time Magazine opinia sa în legătură cu răspândirea coronavirusului și situația de criză în care se află o mare parte a lumii. Yuval Noah Harari a obţinut doctoratul în istorie la University of Oxford şi este profesor de istorie universală în cadrul Departamentului de Istorie al Universităţii Ebraice din Ierusalim. Cartea sa Sapiens, publicată iniţial în Israel în 2011, a fost tradusă în peste patruzeci de limbi. Timp de peste şase luni s-a aflat pe lista bestsellerurilor Sunday Times şi a fost de asemenea în topul bestsellerurilor New York Times.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)