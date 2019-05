Filtre de ochii lumii: Un deputat PPDA l-a promovat pe Plahotniuc în SUA, iar altul declară o casă de 1500 de euro

Bloggerul Eugen Luchianiuc îi dă replică liderului PPDA, Andrei Năstase, care a lansat ieri atacuri dure la adresa celor care îl critică. Răspunsul bloggerului vine sub formă unui demers către conducerea Spitalului Clinic de Psihiatrie, în care Luchianiuc cere ca Năstase...

„Această casă Inga Grigoriu a indicat în declarația de avere că o are din 2007 și a indicat valoarea bunului doar de 31 886 lei. Acum să-mi spuneți, cine nu și-ar dori o casă în suburbia municipiului Chișinău de 104 m² și 10 ari suplimentari, cu doar 1500 de euro? Mai mult, Inga Grigoriu, din 2014, adică de când spun ei că în țară e tot mai rău și mai rău, își construiește tot în Sângera, o casă de 120 m/2. În declarația de avere nu a indicat valoarea acestui bun, dar presupun că va fi ca în primul caz, maxim 2000 de euro. Concluzia? Numai săraci și cinstiți nu sunt deputații lui Andrei Năstase”, a declarat Harghel.

