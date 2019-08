Filtru de integritate s-a BLOCAT / Dumitru Pulbere are un CASTEL evaluat la peste 1 milion de euro și un teren acaparat ilegal

Dumitru Pulbere, fostul preşedinte al Curţii Constituţionale (CC), locuieşte într-o casă impunătoare, care valorează pe piaţa imobiliară aproximativ 1 mil. USD, informează Ziarul De Gardă.



„Temelia” ei a fost pusă cu cei 400 mii de lei acordaţi de Guvernul Tarlev în 2002, din fondul de rezervă al Executivului, pentru ca Pulbere să-şi cumpere o locuinţă. Pe lângă terenurile cumpărate de la primărie, ex-judecătorul constituţional se pare că şi-a construit „conacul” şi pe un teren ocupat ilegal, aflat în proprietatea mun. Chişinău.

În februarie 2012, pe reţelele de socializare a fost postată o imagine cu o casă de lux, despre care se afirma că ar aparţine fostului preşedinte al CC, Dumitru Pulbere. Până la urmă, presa s-a rezumat doar să prezinte informaţia, alături de acea fotografie, fără a avea certitudinea că imobilul aparţine într-adevăr lui Pulbere şi fără a oferi alte detalii despre el: când l-a construit sau din ce bani.



„Povestea” a început în 2002

Datele „Cadastru”-ului confirmă că imobilul prezentat atunci aparţine familiei Pulbere. Oficial, deşi, la prima vedere, acesta se află pe Şoseaua Hânceşti, în acte este înregistrat pe str. Mitropolit Gurie Grosu. În unele documente, imobilul este prezentat ca fiind pe str. V. Dokuceaev. Cele două străzi sunt adiacente.

Potrivit informaţiilor cadastrale, Pulbere a intrat în posesia terenului pe care şi-a construit casa în vara anului 2002, la un an şi jumătate după ce a devenit judecător la CC. Terenul, cu o suprafaţă de 550 m.p., a fost cumpărat de Pulbere de la primărie. În acea perioadă a şi început construcţia casei, finalizată oficial în 2008, fapt confirmat de procesul-verbal de recepţie finală, semnat la 28 noiembrie, acelaşi an. Imobilul este înregistrat pe numele soţilor Pulbere, Dumitru şi Alexandra, şi are suprafaţa oficială de 204,9 m.p.



„Conacul” de 1 mil. USD

În 2003, familia Pulbere a mai obţinut de la Primărie un teren, lângă cel cumpărat anterior, cu o suprafaţă de 317 m.p. Conform unor surse, familia a cumpărat terenul la preţ normativ, achitându-l în rate, în anii 2003-2008.

Conform datelor de la „Cadastru”, casa în care locuieşte familia Pulbere are apeduct permanent, canalizare centrală, gaz, pereţii sunt din piatră de calcar, iar acoperişul – din olane. În 2005, imobilul era estimat de experţii cadastrali la 4,15 mil. de lei, iar terenul pe care este amplasat, la 450 mii de lei.

Experţii cu care am discutat susţin că valoarea actuală a casei este de 2-3 ori mai mare decât cea estimată în 2005 de cei de la „Cadastru”. În urma unor calcule simple, se constată că fostul preşedinte al CC deţine un „conac” a cărui valoare de piaţă poate atinge 1 mil. USD (aproximativ 12 mil. lei), dacă ar fi să estimăm valoarea casei şi a terenului.



Pulbere, verificat

Imobilul, dar şi curtea fostului preşedinte al CC, par să-şi merite banii. Casa are cel puţin 3 niveluri, iar în ogradă mai poate fi observată cel puţin o altă construcţie, în acelaşi stil, doar că mai mică. Poarta are aceeaşi culoare ca şi acoperişurile construcţiilor din interiorul “moşiei”.

Se pare, însă, că aceasta e construită şi pe un teren acaparat ilegal de fostul judecător constituţional. În prezent, reprezentanţii Inspecţiei de Stat în Construcţii examinează un aviz adresat de Primăria Chişinău, prin care se solicită pedepsirea fostului preşedinte al CC pentru ocuparea ilegală a unui teren municipal.

Persoane din cadrul Inspecţiei de Stat în Construcţii ne-au spus că, pe 23 februarie 2013, reprezentanţi ai Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare de la Primăria Chişinău au efectuat un control la casa lui Dumitru Pulbere.



488 m.p., acaparaţi ilegal?

Astfel, s-a stabilit că fostul preşedinte al CC, „fără a efectua coordonările respective cu serviciile abilitate, în lipsa deciziei CMC privind atribuirea terenurilor, a ocupat ilegal un lot de pământ proprietate municipală cu o suprafaţă de circa 488 m.p. Terenul în cauză este îngrădit cu gard capital, instalat neautorizat, şi parţial pavat cu dale de beton. Pe teren sunt edificate samavolnic construcţii capitale şi accesorii. Se impune achitarea prejudiciilor materiale pentru ocuparea ilegală a terenurilor, demolarea construcţiilor edificate neautorizat şi tragerea la răspundere a contravenientului”, se spune în înştiinţare.

Reprezentanţii Inspecţiei de Stat în construcţii susţin însă că nu au ajuns încă să examineze această problemă. Ei ne-au spus că, cel mai probabil, vor remite Primăriei Chişinău actele, pentru ca aceasta, împreună cu reprezentanţii Ministerului Mediului, să intervină pentru pedepsirea lui Pulbere, deoarece terenul acaparat este în posesia mun. Chişinău.

Pulbere: „Poftim, verificaţi toate documentele”



Contactat de ZdG, Dumitru Pulbere ne-a spus că aude pentru prima dată de un control al primăriei la casa sa, dar şi despre faptul că ar fi acaparat ilegal un teren municipal. „Prima dată aud de la dvs. despre un astfel de control. Şi mie îmi este interesant. Nu cunosc aşa ceva”, a zis Pulbere. „Dar nu aţi luat un teren care nu vă aparţine?”, l-am întrebat pe fostul preşedinte al CC. „Vai de mine. Sigur că nu”, ne-a replicat Pulbere.

Despre imobilul de milioane pe care-l deţine, Dumitru Pulbere ne-a spus că nu ar vrea să discute la telefon, doar că s-a arătat ocupat pentru a se întâlni cu noi, menţionând că este liber abia săptămâna viitoare.(Discuţia cu el a avut loc luni, 18 martie 2013 – n.r.) „Poftim, verificaţi toate documentele. Casa este înregistrată la BTI („Cadastru” – n.r.), la fel şi lotul de pământ. E înregistrată şi hotărârea de Guvern prin care s-a alocat o sumă de bani pentru construcţia casei. Verificaţi, şi dacă apar probleme, putem să ne întâlnim şi să discutăm”, ne-a îndemnat Pulbere.

Banii noştri pentru „palatul” lui Pulbere

Am încercat să aflăm de la fostul judecător despre ce hotărâre de Guvern este vorba, doar că acesta a refuzat să ne dea detalii. „A fost publicată în Monitorul Oficial, cu mulţi ani în urmă. Ridicaţi Monitorul Oficial, studiaţi-l, dacă aşa interes mare aveţi”, a continuat Pulbere.

Am încercat să găsim acea hotărâre de Guvern. Astfel, am descoperit că, pe 11 februarie 2002, prin intermediul hotărârii Guvernului nr. 148, Guvernul condus pe atunci de Vasile Tarlev a alocat „din fondul de rezervă al Guvernului mijloace financiare organizaţiilor şi cetăţenilor”. În listă l-am găsit şi pe Dumitru Pulbere, căruia i s-au acordat 400 mii de lei „pentru procurarea spaţiului locativ”.

De menţionat că, alături de Pulbere, în temeiul acelei hotărâri au mai primit bani alte 14 persoane, doar că sumele oferite acestora nu depăşeau 10 mii de lei. Fostul premier Vasile Tarlev nu şi-a putut aminti de o astfel de hotărâre de Guvern. „Cadoul” primit de Pulbere pe timpul guvernării comuniste nu este însă o surpriză, fiind bine cunoscut faptul că acesta a fost unul dintre favoriţii fostului preşedinte al R. Moldova, Vladimir Voronin, care i-a acordat de-a lungul timpului mai multe daruri de preţ, cu diverse ocazii.

În ultimii doi ani, soţii Pulbere au indicat împreună venituri de aproximativ 300 mii de lei, dintre care 275 mii de lei câştigaţi de el din salariul de la CC şi din activitatea pedagogică. Soţia sa, Alexandra Pulbere, economistă la firma „Nirom-roz”, a obţinut oficial circa 25 mii de lei (1 mie de lei lunar). Familia Pulbere are un fiu, care activează tot în domeniul juridic.

