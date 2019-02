Filtrul Maiei Sandu, defectat irecuperabil: un adjunct al liderului PAS a făcut campanie pentru tatăl său comunist

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

NEW YORK – În ultimii ani, globalizarea a trebuit să suporte un nou val de atacuri. Poate că unele critici sunt absurde, însă una dintre acestea este absolut justificată: globalizarea le-a permis multinaționalelor mari precum Apple, Google și Starbucks să eludeze plata...

De astăzi, Capitala are autocare noi. Directorul interimar al Parcului de Autobuze, Vitalie Copaci, a semnat cu reprezentantul companieie ISUZU la Chișinău, Serghei Daradur, contractul de livrare a 31 de autobuze. Copaci a declarat că transportul va fi pus în circulație în maxim...

Părinților mei, de exemplu, născuți în 1941 și 1948, li se propuneau funcții și favoruri pe vremea sovietică, dacă acceptau să fie măcar membri ai PCUS, dar nu au acceptat. D-apoi încă să mai fie aleși locali PCUS și cu atât mai mult PCRM, nici vorba nu putea fi. Măcar să fi spus Mihai Popșoi, în dezbateri, în minutul de prezentare, că familia sa are treabă nu numai cu ACUM, dar și cu PCRM/PSRM, ca lămuream subiectul acolo pe loc”, a conchis acesta.

„Noi ce facem mai departe, pentru cine votam? Îmi retractez declarația prin care am spus că urmează să vă hotărâți, pentru cine să votați - pentru mine sau pentru el. Nu mai pot face o asemenea recomandare. Și da, mai sunt situații când părinții și copiii au viziuni diferite, dar fiind născut în 1964, tatăl lui Mihai Popșoi avea 25 de ani la căderea comunismului în 1989, deci nu a trebui să fie un îndoctrinat sovietic, vârsta este alta, mult mai tânără.

