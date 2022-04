Financial Times: De ce vrea Putin ca Europa să plătească în ruble gazele. Va submina euro și dolarul această măsură?

Dezvăluiri interesante despre planurile lui Vladimir Putin au fost făcute de un fost ofițer al Statului Major din Rusia. El spune că liderul de la Kremlin are de gând să...

Am intrat în cea de-a 26-a zi de război în Ucraina, iar armata rusă a pierdut un număr impresionant de ofiţeri de rang înalt. Nu mai puţin de şase generali ruşi au fost...

Dmitri Medvedev, șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a declarat că Rusia are mai multe motive în baza cărora poate folosi arme nucleare.

Oligarhul rus Roman Abramovici a acționat că a trimis neoficial al președintelui rus Vladimir Putin la negocierile dintre Rusia şi Ucraina, scrie publicația britanică The Times. Miliardarul...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

La 8 martie 1441 are loc prima menţiune documentară a postelnicului în Principatul Moldova.

Numele Trebeş are la bază cuvântul slav trĕba, atestat în limbile sârbo-croată, bulgară, ucraineană, cu sensul „trebuie”, „este necesar”, şi sufixul...

În Arhiva Naţională a Republicii Moldova, în dosarul Sfatul Ţării, am găsit nişte note autobiografice semnate de Vasile Gafencu. Ele au o mare valoare istorică prin...

Ziua Mondială a Apei, sărbătorită în fiecare an la 22 martie, atrage atenţia în acest an asupra importanţei apei ca resursă vitală pentru siguranţa alimentară.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Invazia Ucrainei de către Rusia a făcut ca munca deja dificilă a lui John Sullivan ca ambasador al SUA la Moscova să fie și mai grea. Are de luptat cu amenințările Moscovei că va rupe relațiile cu Washingtonul și, în acest timp, trebuie să păstreze ambasada sa funcțională cu...

Capacitatea de stocare internă a Rusiei este însă limitată, mai puțin de jumătate din ceea ce exportă anual către Europa. Asta înseamnă că Gazprom ar umple depozitele în patru luni și jumătate, față de 7 luni în mod normal, dacă nu ar exista exporturi către UE, a explicat Tom Marzec-Manser de la ICIS. Când depozitele sunt pline, Gazprom trebuie să oprească pomparea gazului, deoarece redirecționarea fluxului prin conducte către alte piețe nu este ușor de implementat. Nu există gazoducte care să lege Siberia de Vest - de unde Gazprom pompează gaz în Europa - și China. Finalizarea unei conducte cu o capacitate de 50 de miliarde de metri cubi pe an și care leagă Rusia de China prin Mongolia ar dura aproximativ trei - patru ani, a spus Smith.

În decretul anunțat joi, Kremlinul a spus că țărilor considerate ostile Rusiei li se va cere să deschidă un cont atât în ​​valută, cât și în ruble la Gazprombank, care a fost sancționată de Marea Britanie, dar nu și de SUA și UE, deoarece este un jucător important în comerțul cu gaze. Putin a dat Băncii Centrale Ruse, autorităților vamale și guvernului 10 zile pentru a implementa noul sistem. De asemenea, rușii iau în considerare o schimbare similară a plăților și pentru alte mărfuri, cum ar fi petrolul, metalele și îngrășămintele. Analiștii spun că Europa poate plăti în siguranță în euro pentru încă o lună, deoarece plățile pentru livrările de gaze din luna aprilie se fac în luna mai.Țările UE resping măsura. Contractele de livrare, care sunt în euro și dolari, vor „rămâne așa”, a spus cancelarul german Olaf Scholz. Europenii se pregătesc pentru întreruperea furnizării de gaze rusești. Germania și-a avertizat industria că ar putea fi nevoită să raționalizeze gazul. Gazprom are dreptul de a renegocia termenii contractelor o dată la trei ani, potrivit analiștilor. Dar schimbarea cu forța a monedei de plată în contractele deja existente este controversată. În cazul în care cele două părți nu pot ajunge la un acord, problema se mută la Curtea de Arbitraj de la Stockholm. Gazprom are zeci de contracte diferite pe care ar trebui să le renegocieze, iar revizuirea lor ar fi un proces lung.

Dintr-o dată, Moscova are intrumente de presiune. A reușit să exploateze portița din sancțiunile impuse Băncii Centrale Ruse, pentru că exporturile de energie nu au fost sancționate. Putin a descris această mișcare drept un pas pentru ”întărirea” suveranității ruse.

Obiectivul lui Vladimir Putin este de a forța companiile europene să facă tranzacţii cu Banca Centrală a Rusiei, aflată sub sancţiuni, scrie Financial Times .

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

