Fiscul, reformat din temelii. Peste 2.000 de posturi vor fi desființate

Guvernul României se pregătește să emită o ordonanță de urgență, precum și o Hotărâre de Guvern pentru reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Informația a fost confirmată, luni, de ministrul de Finanțe Florin Cîțu.

Potrivit StirileProTV.ro, circa 2.200 de posturi din ANAF vor dispărea, iar 150 dintre acestea sunt funcții de conducere.

În prezent, la Fisc sunt 24.000 de posturi. Una dintre principalele schimbări care se vor face este că antifrauda trece sub inspecția fiscală.

Pe de altă parte, șefa ANAF, Mirela Calugareanu, va rămâne in funcție.

Cel mai probabil, marți vor apărea în dezbatere publica aceste acte normative, urmând ca acestea să fie adoptate în săptămânile viitoare.

Evaziunea fiscală, ameninţare la adresa siguranţei naţionale

Totodată, premierul Ludovic Orban declara, duminică seara, că, în cazul în care CSAT va accepta introducerea evaziunii fiscale ca ameninţare la adresa siguranţei naţionale, Guvernul va putea încheia rapid procedurile de licitaţie privind digitalizarea ANAF, apelând la achiziţie directă sau o procedură competitivă simplificată.

"Ministrul Finanţelor a anunţat că va înainta în CSAT o propunere ca evaziunea fiscală să fie considerată un pericol la adresa siguranţei. Asta ce permite? Va permite să putem să încheiem procedurile de licitaţie pe digitalizarea ANAF. Uitaţi-vă ce a făcut PSD-ul, i-a obligat pe toţi comercianţii să-şi cumpere case de marcat fiscale cu transmiterea datelor online, s-a generat o cheltuială pentru toţi comercianţii, toţi furnizorii de servicii, toţi şi-au luat milioane de case de marcat şi ANAF-ul nu a făcut procedura pentru achiziţionarea serverelor necesare pentru operaţionalizarea sistemului, deşi interesul este fundamental, în primul rând al ANAF-ului, de a îmbunătăţi colectarea ca urmare a tuturor datelor pe care le primesc prin intermediul acestor case de marcat", a afirmat Orban, duminică, la Hotnews, întrebat despre îmbunătăţirea gradului de colectare a veniturilor la bugetul de stat.

Potrivit prim-ministrului, interesul este ca această procedură să încheie "cât mai rapid". "Să nu ne mai poată pune beţe în roate unii şi alţii în această procedură. Deci, obiectivul nostru este să asigurăm informatizarea ANAF-ului într-un termen cât mai scurt", a adăugat el.

În cazul în care CSAT va accepta iniţiativa ministrului Finanţelor, procedura de achiziţie va putea fi simplificată, a explicat Orban. "Evident că e o situaţie care reclamă o procedură simplificată, se poate face achiziţie directă sau faci o procedură competitivă simplificată", a spus premierul.

Ludovic Orban a completat că Guvernul are pregătite şi alte măsuri de combatere a evaziunii fiscale. "E clar că e loc, aici ai spaţiu de îmbunătăţire, pentru că avem ca şi colectare a veniturilor statului cel mai mic procent din PIB la nivel european, astăzi. (...) Principala evaziune fiscală o avem în domeniul TVA-ului, unde avem cel mai mic procent de colectare, şi aici este, practic, primul punct de atac. În plus, se ştie că evaziunea fiscală apare în câteva domenii, unde am pregătit nişte măsuri pentru a putea combate", a susţinut Orban.