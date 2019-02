FLASH /// Agresorul lui Boris Volosatâi este un membru al PSRM

Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și Grigorie de Nazianz au fost întotdeauna considerați stâlpi ai bisericii. De la primii doi am moștenit și textul liturghiilor pe care Biserica Ortodoxă le săvârșește. Cel mai des are loc Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur,...

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Veaceslav Nedelea s-a născut pe data de 23 aprilie 1964 în satul Borosenii Noi, raionul Râșcani. El este istoric de meserie, dar are și diplomă de jurist. În primăvara anului 2018, Nedelea a ajuns deputat pe lista Partidului Democrat din Moldova (PDM) în urma demisiei...

Primele imagini din cel de-al optulea sezon al serialului ″Game Of Thrones″⁣ au fost dezvăluite de HBO în timp ce fanii sagăi fantastice epice aşteaptă cu nerăbdare lansarea ultimei serii, relatează joi Press Association, conform Agerpres.

Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a respins propunerea unor deputați din Bundestag care cred că se poate ajunge la un ”compromis” cu Rusia in problema Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), dacă Moscova își va reloca rachetele spre est, astfel...

Acrești ciorba cu zeamă de varză? Foarte bine faci. Nu strică nici să bei câte un pahar cu zeamă de varză pe zi. Aceasta are un conținut ridicat în minerale – mai ales calciu și zinc. De aceea, este produsul perfect pentru această perioadă din an.

Un tânăr de 24 de ani a murit în Texas, SUA, săptămâna trecută, după ce ţigara electronică i-a explodat în faţă. Explozia i-a secţionat artera carotidă. Bărbatul a fost găsit de bunica sa într-o baltă de sânge, transmite The New York Post.

