FLASH /// La Londra a fost arestată o azeră care a cheltuit la cumpărături 16 milioane de lire sterline

Facebook a transmis luni că a decis să retragă anunţul antiimigraţie promovat de Partidul Republican american în campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului, reţeaua de socializare motivând că acest anunţ are un 'conţinut senzaţionalist' care excede politicile de...

Horoscop 7 noiembrie 2018. Ziua de azi se află sub culorile optimismului pentru această zodie care poate încasa foarte mulți bani.

FIFA se pregateste sa produca o schimbare uriasa in fotbal. Mondialul se va extinde de la 32 de echipe la 48.

Creșterea capacităților economice și militare ale Chinei, precum și comportamentul agresiv al Rusiei, au făcut ca Occidentul să se trezească din nou în fața realităților Războiului Rece. Dar, conform generalului Joseph Dunford, președintele Joint Chiefs of Staff, este prea...

Sotia bancherului este primul străin al cărui sursă de avere este verificata de catre Agenția Națională pentru lupta cu Criminalitatea (NCA). Femeia a atras atenția oamenilor legii din cauza stilul sau de viață extravagant. În special, autoritățile britanice îi cer Hadjievei să explice de unde a luat banii pentru a cumpăra proprietăți imobiliare în Londra cu o valoare totală de 22 milioane de lire sterline. În plus, după cum se precizează în documentele instanței, Hadjieva a zburat numai cu avioane private, iar în ultimii 10 ani a cheltuit circa 16 milioane de lire sterline doar în magazinul londonez Harrods (peste 4.000 de lire pe zi).

Soțul Hadjievei este fostul șef al Băncii Internaționale a Azerbaidjanului, Jahanghir Hadjiev, care în 2016 a fost condamnat la 15 ani de închisoare la Baku sub acuzația de deturnare de fonduri și fraudă.

Judecătorul a fost de acord s-o aresteze la domiciliul pe femeia de 55 de ani, în schimbul unei cauțiuni de 500.000 de lire sterline, insa decizia a fost atacată de procuratură, iar inculpata este în prezent în arestul politiei.

Săptămâna trecută, Hadjieva a fost reținută de ofițerii de poliție de la Londra la solicitarea autorităților din Azerbaidjan sub acuzatia de deturnare de fonduri, se spune într-o declarație a Judecătoriei din Westminster. Procuratura a insistat asupra arestării femeii, de teama că ea ar putea fugi din țara. Apărarea a cerut plasarea ei în arest la domiciliu, indicând că Hadjieva nu va pleca din Marea Britanie, unde sunt copiii ei.

