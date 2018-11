FLASH /// Până la jumătate dintre expații ruși sunt informatori ai Kremlinului

„Rușii din Marea Britanie se tem că până la jumătate dintre compatrioții lor expatriați sunt informatori ai Kremlinului”, scrie The Times, citând un nou studiu al centrului de analiză Henry Jackson Society.



„Unii spioni ruși operează în Marea Britanie fără să aibă grijă să-și acopere urmele”, se arată în studiu.

Potrivit ziarului, se teme de urmărirea serviciilor ruse și Vladimir Așurkov, unul dintre foștii manageri de top ai consorțiului ”Alfa-Grupp” din Rusia

El și-a dat seama că este urmărit după ce s-a mutat la Londra unde s-a întâlnit cu un om de afaceri rus. ”Atunci când acest om de afaceri a ajuns Moscova, săptămâna următoare, s-a întâlnit cu persoane din serviciile speciale. Ei știau deja despre întâlnirea noastră, unde ne-am întâlnit și despre ce am discutat”, citeaza publicatia declaratia lui Așurkov.

„Cei intervievați (…) au susținut că între un sfert și jumătate din expații ruși au fost fie sunt informatori”, se arată în raportul intitulat „Putin Sees and Hears It All: How Russia’s Intelligence Agencies Menace The UK”.

„Rămâne neclar dacă toți acești informatorii sunt persoane care raportează direct la ambasada sau printre aceștia există ruși vorbăreți, care repetă informațiile care ajunge în cele din urmă ajung la ambasadă”, noteaza ziarul.

Paginaderusia.ro