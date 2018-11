FLASH /// Revolta mercenarilor lui Putin

Veteranii companiilor militare private ruse (CMP) care operează în Ucraina și Siria au depus plângere la Curtea Penală Internațională. Moscova neagă încăpățânat ”outsourcing-ul violenței”, adica existența unor forțe militare private secrete care execută operațiuni militare în interesul Rusiei, scrie corespondentul de la Moscova al ziarului elvețian Le Temps.



Mercenarii ruși sunt sătui de faptul că autoritățile le refuză în mod constant legalizarea. Începând cu anul 2014, eforturile lor de a legaliza companiile militare private pentru a se bucura de aceleași beneficii sociale ca și personalul militar s-au lovit de zidul birocratiei ruse. Marți, un grup de 357 de veterani ai CMP au depus o plangere colectivă la Procurorul General al Curții Penale Internaționale de la Haga.

În plângere, Rusia este acuzată de „crime de război” și nerecunoașterea drepturilor mercenarilor în baza documentului de la Montreux, ratificat de Rusia în 2008. Documentul reglementează activitățile de mercenariat in întreaga lume.

Reprezentantul mercenarilor ruși, Evgheni Șabaev, șeful comisiei ”Adunării ofițerilor ruși”, a explicat că „mai mult de o mie de membri ai CMP au murit și cateva mii au fost răniți. Ei se tem să mărturisească acest lucru și se ascund. Nici ei, nici familiile lor nu se bucură de vreun ajutor. Acest subiect este tabu în mass-media pro-Kremlin din Rusia, deoarece victimele de razboi sunt considerate secret militar”, amintește Șabaev.

Deși Kremlinul neagă existența CMP, interzise de legea rusă, activitățile companiilor militare private au fost documentate pe scară largă în cel puțin două teatre de război: în Donbas, unde au luptat împotriva armatei regulată a Ucrainei și în Siria, unde au sprijinit armata lui Bashar al-Assad.

Operațiunile lor militare nu contrazic interesele geopolitice ale Kremlinului, din contra. Cel mai frapant exemplu este CMP ”Wagner”, controlata de miliardarul Evgheny Prigojin. Ea s-a ”distins” în februarie, în timpul atacului eșuat din Siria împotriva trupelor americane. În luptele cu militarii SUA au murit atunci mai mult de o sută de mercenari rusi.

Acest dezastru nu a afectat cariera lui Prigojin (foto), noteaza publicatia. Oamenii săi operează acum nestingheriti în Libia și în Republica Centrafricană, in baza unor acorduri semnate de statul rus.

În ciuda numeroaselor dovezi, Kremlinul neagă cu încăpățânare orice legătură cu CMP-urile. Prigojin și asistentul său, Dmitri Utkin (directorul CMP ”Wagner”), au fost fotografiați cu Vladimir Putin în timp ce erau decorati la Kremlin. În plus, în Rusia este periculos pentru jurnalisti sa investigheze afacerile lui Prigojin. Mulți au primit amenințări, iar trei au fost chiar ucisi, pe 30 iulie, în Republica Centrafricana, in timp ce investigau prezenta mercenarilor lui Prigojin in aceasta tara.

Ambiguitatea Kremlinului se explică prin două interese conflictuale. Pe de o parte, statul rus dorește să mențină un monopol asupra armamentului și personalului militar pe teritoriul său (teama de revolte separatiste sau revoluționare rămâne vie). Pe de altă parte, Kremlinul are o predispozitie catre operațiuniler militare secrete în străinătate, iar diversele CMP îi oferă acoperirea care să-i permita să nege orice responsabilitate.

„Statul rus trebuie să faca o alegere, avertizează Șabaev, fie legalizeaza CMP, fie le interzice pe bune, deoarece numărul veteranilor care se întorc acasă după operațiuni ilegale în străinătate crește, iar dacă ei nu sunt inclusi in programe de reabilitare, vom avea din nou o crestere a gruparilor criminale ce vor deveni o amenințare pentru țară”.

paginaderusia.ro