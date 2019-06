FLASH /// Schemă frauduloasă: 260 000 lei dobândiți în mod ilicit de factorii de decizie ai Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură.

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Polițiștii de frontieră din punctul de trecere Sculeni au depistat un tânăr moldovean, ascuns într-un autocar de rută. Fără acte, înghemuit și camuflat sub bancheta din spate, acesta își crease un plan să ajungă la București, cu trecerea neobservată la...

În prezent, bănuiții se află în izolatorul CNA pentru 72 de ore. Pe cazul dat a fost iniţiată o urmărire penală în temeiul art.324, alin. (2), lit. c) Cod penal - corupere pasivă.

În cadrul urmării penale, sub controlul CNA, au fost transmise mijloace bănești de peste 115 000 lei din totalul de peste jumătate de milion de lei, prejudiciu minim cauzat intereselor statului, care urmează a fi stabilit în cadrul anchetei.

