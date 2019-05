FLASH / Dragnea a pierdut tot: După ce PSD a fost îngropat la alegeri, astăzi a ajuns la Penitenciarul Rahova

Alegerile europarlamentare au adus rezultate dezamăgitoare partidelor aflate la guvernare în Franţa şi Germania, considerate cele două motoare ale Europei, spre deosebire de premierul spaniol Pedro Sanchez, a cărui victorie clară a asigurat socialiştilor spanioli un rol important in...

Cetăţenii cu drept de vot din Uniunea Europeană și-au ales, în perioada 23-26 mai, viitorul Parlament European, primul pas dintr-un proces care va schimba conducerea principalelor instituţii ale UE în cursul acestui an. Verzii europeni au înregistrat un succesc istoric la...

Constantin Balaban este condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru fals intelectual.

Olguța Șefu este condamnată la un an de închisoare cu suspendare pentru fals.

ACTUALIZARE 13.43. Judecătorul începe să citească sentința. Anunță admiterea apelurilor unor inculpați, inclusiv Liviu Dragnea și extinde efectele apelurilor pentru alți inculpați, inclusiv Bombonica Prodana, fosta soție a lui Liviu Dragnea. Desființează în parte sentința penală atacată cu privire la toți inculpații, și sub aspectul laturii civile pentru o parte.

Apelul lui Liviu Dragnea a fost admis doar pe latura civilă, scăzând suma pe care o are de plătit drept prejudiciu.

